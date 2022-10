Povestea de viață a lui Mata Hari a fost una demnă de un film. A renunțat la posibilitatea unei existențe liniștite pentru a afla secrete importante de la oamenii implicați pe scena politică. Nu și-a folosit doar inteligența ascuțită, ci a profitat și de frumusețea fascinantă cu care a fost înzestrată, notează click.ro.

Numele real al lui Mata Hari a fost Margaretha Zelle. Ea s-a născut în anul 1876 în orașul olandez Leewarden. A avut o copilărie liniștită. La doar 18 ani a decis să nu urmeze colegiul de educatoare, așa cum se obișnuia la acea vreme în cazul fetelor, și s-a căsătorit cu un ofițer mai mare decât ea, alături de care a plecat în Java. Bărbatul, dependent de alcool și un adevărat Don Juan nu a fost interesat de viața de familie și a acceptat cu lejeritate numeroasele infidelități ale soției. Cei doi au avut un copil, care a murit la o vârstă fragedă, în condiții misterioase, potrivit sursei citate.

După ce au revenit în Olanda, Mata Hari și ofițerul au decis să divorțeze, iar Margaretha Zelle s-a îndreptat spre activitatea care a fascinat-o dintotdeauna: dansul. S-a mutat la Paris, unde a devenit preferata publicului și a atras atenția prin frumusețea ei. Se prezenta tuturor sub numele de Mata Hari.

În jurul numelui Mata Hari se construieşte şi o poveste tragică, dansatoarea istorisind că era fiica unei femei din India care a murit când a născut-o. Numele său ar fi însemnat „ivirea zorilor“.

