Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat la Suceava într-o conferință de presă că licitația pentru execuția tronsonului autostrăzii A7 Pașcani-Suceava va avea loc cel târziu la începutul lunii iunie iar cea pentru tronsonul Suceava-Siret în august.

”Azi am văzut toate cele 13 loturi de la Ploiești- Dumbrava până la Pașcani. Cele 13 locuri finanțate prin PNRR. Undeva spun eu că la sfârșit de lună mai, început de iunie avem toate condițiile să lansăm în licitație tronsonul de la Pașcani la Suceava astfel încât în câteva luni să avem semnate contractele pe loturile respective, cele două loturi și să înceapă faza de execuție. Undeva în august pentru că știu că e foarte important pentru dumneavoastră, undeva pe finalul verii vom avea și celălalt tronson de la Suceava la Siret astfel încât tot traficul care probabil distruge toate drumurile fie naționale sau județene să ajungă să meargă într-un final pe autostrăzi. La finalul anului 2025 pe toate cele 13 loturi de la Ploiești până la Pașcani se va circula. La finalul acestui an ca să nu dăm termene foarte îndepărtate pe șase loturi, chiar șase și jumătate se va circula. Acea jumătate este bucata care ocolește Adjudul”, a declarat Grindeanu. El a precizat că deputatul George Șoldan este foarte implicat în acest proiect arătând că a fost prezent permanent pe teren alături de el sau de primul ministru Marcel Ciolacu.

”De fiecare dată când am fost pe autostrada A7 George a fost cu mine. De când am dat drumul la lucrări pe primul lot cel de la Dumbrava la Mizil, George a fost acolo. De fiecare dacă când am fost ori eu ori domnul prim ministru, inclusiv pe lotul dintre Buzău și Focșani George a fost acolo. De ce? Pentru că a fost foarte implicat în proiect și a vrut să fie chiar și la semnare. Îmi aduc aminte că a fost și la ultima semnare de la loturile de la Bacău la Pașcani. De ce? Pentru că a ținut să fie tot timpul conectat la acest proiect, să știe cum se desfășoră, cu ce ritm și asta face un parlamentar bun”, a spus Grindeanu.