Circulația pe podul rutier de peste apa Sucevei, din zona Bazarului, va fi restricționată de la patru la două benzi începând de joi, 9 mai. Primarul Ion Lungu a spus că restricția va fi valabilă timp de o lună și este impusă pentru refacerea rosturilor de dilatare a podului. El a adăugat că ultimele reparații la pod au fost făcute în urmă cu 8 ani. Lucrările de refacere a rosturilor de dilatare vor fi executate de o firmă specializată din Botoșani.

