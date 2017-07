Cea mai mare sumă alocată în etapa a doua a PNDL o va primi Consiliul Județean Suceava. Administrația județeană a obținut finanțare pentru nouă proiecte, cu o valoare totală de 221 milioane de lei. Dintre acestea, opt sunt pentru asfaltarea, modernizarea sau reabilitarea unor drumuri județene, iar unul vizează investiții la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” din Gura Humorului. Suma aprobată spre finanțare pentru cele opt drumuri județene este de 216,4 milioane de lei, adic aproape un sfert din suma alocată pentru toate proiectele din județul Suceava.

Printre drumurile care vor fi reabilitate sau modernizate prin PNDL se numără „drumul Talienilor”, care face legătura între comuna Mălini și județul Neamț, prin Borca, dar și drumul Panaci – Bilbor, către județul Harghita. De remarcat faptul că pentru „drumul Talienilor”, tot prin PNDL a fost apribat și proiectul pentru Consiliul Județean Neamț, care face legătura dinspre comuna Borca spre Mălini.

Proiectele aprobate prin PNDL pentru CJ Suceava care vizează drumuri județene sunt : modernizare DJ 174C, km 0+000-3+660, Panaci – Bilbor – 25.179.976 lei ; reabilitare DJ 209B, Văleni – Stânișoara – Iesle -limita cu județul Neamț, km 19+000-33+600 – 46.775.354,31 lei, asfaltare DJ 155B, Urecheni-Timișești- Boroaia, km 47+600-53+020 – 9.194.520 lei ; asfaltare DJ 178C, Rădăuți- Frătăuții Vechi-Frătăuții Noi-Bilca-Vicovu de Sus , km 1+800-23+276 – 39.742.795 lei ; modernizare DJ 172D,Teșna – Coșna, km 47+200-55+580 – 25.515.000 lei ; modernizare DJ 174, Panaci-Glodu, km 22+000-28+000 – 14.618.855 lei ; modernizare DJ 209A, Mălini-Slatina-Găinești, km 32+000-44+300 – 21.940.113 lei și modernizare DJ208C, Vulturești-Hârtop-DJ208, km 33+600-50+290 – 33.459.495 lei.

