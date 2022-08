Cunoscutul scandal dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continua, vedeta acuzându-și soțul că nu a anunțat-o de plecarea în Turcia cu cei doi băieți pe care îi au împreună, notează click.ro.

După ce Gabi Bădălău a declarat pe rețelele de socializare că soția sa a încercat să îi strice vacanța pe care și-a programat-o împreună cu cei doi băieței, Claudia Pătrășcanu a vrut să spună și partea ei de adevăr.

„Cu respect și considerație, am rugămintea sa nu mai fiu contactată în ceea ce privește mascarada în care este obișnuit domnul Bădălau să-și târâie copiii, dar și pe mine. Am înțeles singură ce dorește sa facă dumnealui, avocații și restul de pe lângă. Doar rău….nimic bun! Am înțeles ca NU instanța îmi face dreptate, nici legile din aceasta țara, rezolvate bineînțeles după un singur telefon dat. Așa cum s-a întâmplat și cu obținerea hârtiilor dintr-o anumită instituție a țării noastre… Toate la timpul lor. Legea divină este dreaptă, într-o bună zi! Copiii noștri sunt în mâinile Domnului! În El am încrederea toată!”, a declarat Claudia Pătrășcanu pe Instagram, conform sursei citate.

