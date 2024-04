Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, se întoarce la cea de-a 18-a ediție în sala Ion Caramitru a Teatrului Național ,,I. L. Caragiale’’ din București. Evenimentul organizat pe 29 aprilie va fi prezentat în premieră de actorul de stand-up comedy, Claudiu Teohari, cunoscut publicului ca Teo. Evenimentul va fi transmis în direct, începând cu ora 19:00, pe VOYO, TIFF Unlimited și pe premiilegopo.ro. Cele mai importante momente surprinse în seara galei vor fi difuzate pe 1 mai, de la ora 22:30, pe PRO CINEMA.

Peste 900 de invitați din lumea filmului românesc sunt invitați să participe la evenimentul în cadrul căruia vor fi recompensate performanțele cinematografiei autohtone din ultimul an. Începând cu ora 19:00, nominalizații ediției, alături de mulți alți profesioniști din industrie, invitați și omagiați în cadrul ceremoniei de decernare a Premiilor Gopo, vor fi întâmpinați pe covorul roșu de vedeta PRO TV, Amalia Enache.

Printre cei care vor urca pe scena Teatrului Național pentru a înmâna premiile ediției se număra actorii Oana Pellea, Marius Manole, Emilian Oprea, Maria Obretin, Nicu Mihoc, Victoria Cociaș, Adrian Văncică, Bogdan Dumitrache, Alexandru Ion, producătoarea Miruna Berescu sau regizorii Tudor D. Popescu și Cristian Pascariu.

Actorii Vasile Muraru, Monica Davidescu, Laura Cosoi, Andreea Vasile, Adrian Nartea, Olimpia Melinte, Manuela Hărăbor, Denis Hanganu, Cătălina Grama, Paul Ipate, Monica Odagiu, regizorii Nae Caranfil, Emanuel Pârvu, Tudor Giurgiu, Eugen Jebeleanu și criticul de film Irina Margareta Nistor sunt printre personalitățile din industrie care au confirmat prezența la Gală.

Cele mai nominalizate filme de anul acesta la Premiile Gopo sunt Libertate (14 nominalizări), Spre nord (13 nominalizări), Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii (11 nominalizări), Boss (9 nominalizări) MMXX (6 nominalizări) și Visul (6 nominalizări). La categoria Cea mai bună regie, concurează pentru premiul oferit de Banca Transilvania, Bogdan Mirică pentru filmul BOSS, Tudor Giurgiu pentru filmul Libertate, Cristi Puiu pentru filmul MMXX, Radu Jude pentru Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii și Mihai Mincan pentru Spre Nord.

Pentru premiul de Cea mai bună actriță într-un rol principal, oferit de Aqua Carpatica, concurează Diana Gheorghian (Dark Ages), Adelaida Perjoiu (MMXX), Bianca Cuculici (MMXX), Ilinca Manolache (Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii) și Cătălina Moga (Tigru), în timp ce pentru premiul pentru Cel mai bun actor într-un rol principal, oferit de Promenada Mall București, concurează Laurențiu Bănescu (BOSS), Alex Calangiu (Libertate), Niko Becker și Soliman Cruz pentru rolurile din filmul Spre Nord și Vlad Logigan (Visul).

Cecilia Ștefănescu și Tudor Giurgiu (Libertate), Cristi Puiu (MMXX), Radu Jude (Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii), Mihai Mincan (Spre Nord) și Andrei Tănase (Tigru) sunt nominalizați la categoria Cel mai bun scenariu, premiu oferit de Dacin Sara.

CELLINI va oferi Premiul Gopo pentru Cele mai bune costume, pentru care sunt nominalizate Dana Păpăruz (Boss), Viorica Petrovici (Libertate), Radu Jude (Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii), Iulia Fulicea (Spre Nord) și Corina Grămoșteanu (Visul).

La categoria Tânără speranță, la care premiul este oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim, nominalizații sunt: Anca Munteanu pentru rolul Raluca din Berliner Kindl, Andreea Chiper și Andrei Voineag pentru regia și montajul filmului Dansez și eu la nunta părinților mei, Una Toma pentru rolul Sara din filmul Dark Ages, Cristina Iliescu pentru regia filmului S-a născut un loc și Niko Becker pentru rolul Dumitru din filmul Spre nord.

Premiul Publicului, pentru producția cu cel mai mare succes la box-office, este acordat la această ediție filmului Miami Bici 2 (r. Jesús del Cerro).

Una dintre cele mai valoroase actrițe din România, Rodica Mandache, va fi onorată în cadrul Galei cu Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră, oferit de Apa Nova – o companie Veolia. Artistul Dan Nuțu, va fi distins cu Premiul pentru Întreaga Activitate, oferit de Primăria Municipiului București prin ArCub, iar Premiul Special va fi acordat cascadorului Adrian Ștefănescu.

Procesul de votare, care implică peste 700 de profesioniști din industria cinematografică, se desfășoară până pe 28 aprilie, ora 23:59, pe platforma pusă la dispoziție de organizatori, alături de partenerul principal PwC.

