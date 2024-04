Tur-operatorul internațional Join UP! lansează în România vacanțe de vară de la 175 de euro și zboruri directe din 10 orașe din România, inclusiv Suceava.

Cipru, Tunisia și Tenerife sunt destinațiile vedetă din această vară pe care pariază companiile de turism, tot mai în vogă pentru turiști, alături de binecunoscutele Creta (Grecia), Egipt sau Antalya (Turcia), care rămân preferate de peste 50% dintre români când vine vorba de vacanțe.

Turiștii români au început să se orienteze și către alte destinații față de clasicele Grecia și Turcia – precum Cipru și Tenerife, sau mai exotice, dar totuși aproape de casă, precum Tunisia. Printre motive se numără dorința pentru experiențe autentice și diversitate culturală, pe lângă ospitalitate și peisaje deosebite.

Statisticile Eurostat arată că Cipru conduce în topul destinațiilor cu cea mai mare creștere în popularitate, înregistrând peste 20% mai mulți turiști în ultimul an. De altfel, europenii merg tot mai des în vacanțe, turismul în Europa fiind în creștere, cu un avans de 6% în 2023 față de anul anterior, reprezentând 2.9 miliarde nopți de cazare.

Vara se apropie și turiștii sunt așteptați cu oferte tot mai atractive de vacanțe, pe ultima sută de metri.

Tur-operatorul Join UP!, partenerul de vacanțe al principalelor agenții de turism din România, prezintă portofoliul pentru vara 2024.

Ofertele Join UP! către aceste destinații includ zbor direct în regim charter, cazare la hoteluri verificate calitativ, transfer aeroport, ghid, regim de mese conform dorinței clientului și asistență turistică 24/7.

O vacanță în această vară pornește de la 175 euro în Antalya (7 nopți, hotel 3*, zbor inclus, transfer si masa conform ofertei), 339 euro în Creta, 447 euro în Egipt, 585 euro în Cipru, 572 euro în Tunisia sau 666 euro în Tenerife.

Cipru, insulă versatilă, atrage turiști din diverse categorii, oferind plaje frumoase, distracție în baruri și cluburi pentru grupurile de prieteni, dar și atracții religioase și istorice, cu mănăstiri pitorești în munții Troodos, monumente antice, peisaje mediteraneene, precum și servicii de calitate și resorturi All-Inclusive. În 2017, Paphos a devenit centrul cultural al Europei. Cu o cultură vibrantă și artefacte istorice precum vinul Commandaria, cel mai vechi vin din lume, Cipru este o destinație pentru vacanțe active.

Hoteluri recomandate:

Kapetanios Bay Hotel 3* – de la 585€ persoană/sejur de 7 nopți cu mic dejun

Park Beach Hotel 3* – de la 618€ persoană/sejur de 7 nopți cu mic dejun

Lebay Beach Hotel 3* – de la 715€ persoană/sejur de 7 nopți cu mic dejun

Tunisia impresionează cu peisaje variate, de la plaje exotice, munți, livezi de măslini și până la deșertul Sahara, precum și cu situri istorice remarcabile, cum ar fi amfiteatrul roman din El Jem, al treilea din lume, și monumentele vechii Cartagine. Cu un climat mediteranean, fiind situată la granița Africii cu Marea Mediterană, Tunisia este cunoscută pentru amestecul unic de culturi europene și africane din arhitectura sa. Destinația este ideală pentru pasionații de sporturi acvatice și activități în aer liber, cele mai populare fiind orașele Sousse, Monastir, Hammamet și spectaculoasa

Insulă Djerba, denumită și Perla Mediteranei, o oază exotică cu plaje, parcuri naturale, muzee și moschei.

Hoteluri recomandate:

Telemaque Beach & SPA 4* – de la 574€ persoană/sejur de 7 nopți cu All Inclusive

Royal Karthago Resort & Thalasso 4* – de la 638€ persoană/sejur de 7 nopți cu All Inclusive

Sousse Pearl Marriott Resort & Spa 5* – de la 572€ persoană/sejur de 7 nopți cu All Inclusive

Tenerife impresionează cu un climat blând și primăvăratic tot timpul anului și o mare diversitate a naturii. Cu plaje spectaculoase, vulcanul Teide, parcul tematic zoologic Loro și cel mai mare parc acvatic din lume, Tenerife oferă o mulțime de activități pentru toate vârstele. Insula este cunoscută pentru locurile sale instagramabile și servicii de înaltă calitate.

Hoteluri recomandate:

Grand Muthu Golf Plaza Hotel & Spa 5* – de la 666€ persoană/sejur de 7 nopți fără masă

Zentral Center (Adults Only 14+) 4* – de la 703€ persoană/sejur de 7 nopți fără masă

Landmar Hotel Playa La Arena 4* – de la 934€ persoană/sejur de 7 nopți cu mic dejun

Creta, leagănul celei mai vechi civilizații din Europa, este asociată cu soarele, măslinii și deliciile gastronomice grecești, oferind o experiență autentică într-un cadru idilic de plaje și munte. Oferă o varietate impresionantă de locuri, precum plaja cu nisip roz Elafonisi, laguna Balos, plaja cu palmieri sau insula piraților Gramvousa. Creta este perfectă și pentru turiștii activi, care pot explora defileuri și canioane spectaculoase, dar și pentru cei pasionați de cultură, cu situri istorice și vestigiile vechii civilizații minoice.

Hoteluri recomandate:

Triton Garden Hotel 3* – de la 339€ persoană/sejur de 7 nopți cu All Inclusive

Grecotel Marine Palace & Aqua Park 4* – de la 644€ persoană/sejur de 7 nopți cu All Inclusive

Grecotel Caramel Boutique Resort 5* – de la 801€ persoană/sejur de 7 nopți cu mic dejun



Egiptul este cunoscut pentru recifele de corali și viața marină bogată, fiind paradisuri pentru snorkeling și scufundări. Plajele cu nisip fin și atmosfera relaxată le fac destinații ideale pentru relaxare. De asemenea, turiștii pot explora mozaicurile istorice, inclusiv piramidele și templele antice din Luxor.

Hoteluri recomandate:

Royal Lagoons Resort and Aqua Park 5* – de la 447€ persoană/sejur de 7 nopți cu All Inclusive

Regency Plaza Aqua Park & Spa 5* – de la 666€ persoană/sejur de 7 nopți cu All Inclusive

Jaz Mirabel Beach 5* – de la 772€ persoană/sejur de 7 nopți cu All Inclusive

Antalya, un paradis pentru familii, oferă plaje irezistibile și hoteluri all-inclusive de înaltă clasă, cu parcuri acvatice și divertisment pentru toate vârstele. Cu o bucătărie turcească delicioasă, bazaruri orientale și numeroase atracții pentru copii, Antalya oferă o combinație perfectă de relaxare și aventură.

Hoteluri recomandate:

Berry Hotels Sorgun 5* – de la 651€ persoană/sejur de 7 nopți cu Ultra All Inclusive

Mukarnas Spa Resort 5* – de la 765€ persoană/sejur de 7 nopți cu Ultra All Inclusive

Lonicera Resort & Spa 5* – de la 822€ persoană/sejur de 7 nopți cu Ultra All Inclusive

JoinUP! va opera zboruri charter către aceste destinații din 10 orașe ale țării, cu plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava, Bacău, Brașov, Târgu Mureș, Oradea și Baia Mare.

Majoritatea destinațiilor vor fi operate prin flotă proprie, de SkyUp Airlines, partenerul strategic al touroperatorului, ceea ce poate însemna orare de zbor avantajoase, ce permit turiştilor să petreacă mai mult timp la destinaţie.

,,Rădăcinile noastre internaționale, construite în cei peste 14 ani de existență JoinUP, ne permit să accesăm cele mai bune oferte pentru turiștii români. Oricine merită o vacanță, de aceea operăm plecări din tot mai multe orașe din România și suntem în permanentă extindere. Peste 40.000 de turiști români au mers în vacanță cu noi anul trecut”, spune Marius Surdu, CEO al Join UP! România.

Turoperatorul lucrează la extinderea ofertei cu mai multe destinații pentru sezonul următor.

Pachetele de vacanță beneficiază de scrisoare de garanţie bancară (cash collateral) în favoarea Ministerului Turismului, pentru asigurarea pachetelor de călătorie, conform OUG 2/2018.

Compania Join UP! este în plină expansiune, fiind prezentă în 9 țari din Europa, printre care Ucraina, Moldova, Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia și România.

Entitățile sub brandul Join UP! distribuie pachete turistice prin intermediul a 10.000 de agenții de turism pe toate piețele pe care operează. Peste 5.5 milioane de turiști aleg să meargă în vacanță cu Join UP!, în fiecare an.

[1]Studiul Eurostat, publicat la 8 martie 2024, EU tourism nights mark 6.1% yearly increase in 2023, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240308-1 ultima accesare la 23.04.2024