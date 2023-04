Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, se întoarce la cea de-a XVII-a ediție în Sala Mare a Teatrului Național ,,I. L. Caragiale’’ din București. Evenimentul organizat pe 25 aprilie va fi prezentat, în premieră, de duo-ul format din actrița și scenarista Lia Bugnar și actorul Marius Manole. Evenimentul va fi transmis în direct, începând cu ora 19:00, pe VOYO, TIFF Unlimited și premiilegopo.ro. Cele mai importante momente surprinse în seara de Gală vor fi difuzate joi, pe 27 aprilie, de la 23:00, pe PRO CINEMA.

Peste 900 de invitați din lumea filmului românesc sunt invitați să participe la evenimentul în cadrul căruia vor fi recompensate performanțele cinematografiei autohtone din ultimul an. Începând cu ora 19:00, nominalizații ediției, alături de mulți alți profesioniști din industrie, invitați și omagiați în cadrul ceremoniei de decernare a Premiilor Gopo, vor fi întâmpinați pe covorul roșu de vedeta PRO TV Amalia Enache.

Printre cei care vor urca pe scena Teatrului Național pentru a înmâna premiile ediției, începând cu ora 20:00, se vor număra actori și personalități din lumea filmului precum Pavel Bartoș, Andreea Vasile, Medeea Marinescu, Ștefan Velniciuc, Doina Levintza, Vasile Muraru, Ofelia Popii, Conrad Mericoffer, Ana Odagiu, Laura Vasiliu, Mădălina Craiu. Între alți invitați care au confirmat participarea la gală se numără actorii Monica Bârlădeanu, Olimpia Melinte, Adrian Nartea, Ada Condeescu, Denis Hanganu sau Bogdan Farcaș, regizorii Nae Caranfil, Bogdan Theodor Olteanu, Laurențiu Damian, Catrinel Dănăiață. și directorul de imagine Vivi Drăgan Vasile.

18 lungmetraje românești lansate în cinematografe sau pe platforme VOD în 2022 au fost nominalizate anul acesta la 20 de categorii. Titlurile care concurează pentru trofeul acordat Celui mai bun lungmetraj de ficțiune sunt și cele care au obținut cele mai multe nominalizări: Metronom (11 nominalizări), Imaculat (10 nominalizări), Oameni de treabă (10 nominalizări), Miracol (9 nominalizări) și Crai nou (7 nominalizări), Pentru mine tu ești Ceaușescu (5 nominalizări).

Cineaștii Alina Grigorei (Crai nou), Monica Stan și George Chiper -Lillemark (Imaculat), Alexandru Belc (Metronomi), Bogdan George Apetri (Miracol) și Paul Negoescu (Oameni de treabă) sunt nominalizații categoriei Cea mai bună regie și concurează pentru premiul oferit de Banca Transilvania.

La categoria Cea mai bună actriță într-un rol principal, la care premiul este oferit de Aqua Carpatica, actrițele nominalizate sunt: Andreea Grămoșteanu (#dogpoopgirl), Ioana Bugarin (Miracol), Mălina Manovici (Balaur), Ana Dumitrașcu (Imaculat) și Mara Bugarin (Metronom). Premiul pentru Cel mai bun actor într-un rol principal, oferit de Promenada Mall București, va fi acordat unuia dintre cei cinci actori nominalizați la această categorie: Mircea Postelnicu (Crai nou), Serban Lazarovici (Metronom), Emanuel Pârvu (Miracol), Iulian Postelnicu (Oameni de treabă) și Bogdan Dumitrache (Om câine).

Octav Chelaru (Balaur), Monica Stan (Imaculat), Alexandru Belc (Metronom), Bogdan George Apetri (Miracol) și Radu Romaniuc & Oana Tudor (Oameni de treabă) sunt nominalizații categoriei Cel mai bun scenariu, la care premiul este oferit de Dacin Sara.

CELLINI va oferi Premiul Gopo pentru Cele mai bune costume, pentru care sunt nominalizate Iolanda Mutu Jr. (Capra cu trei iezi), Ana Gabriela Lemnaru (Copacul dorințelor: Amintiri din copilărie), Iolanda Covalcic (Metronom), Nicoleta Cârnu (Spioni de ocazie) și Luminița Crăciun (Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric).

La categoria Tânără speranță, la care premiul este oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim, nominalizații sunt: Cristina Popa (pentru montajul filmelor Casa noastră, Aurică, viață de câine și Prima aniversare a lui Arsenchik), Mișu Ionescu (pentru imaginea filmelor Copacul dorințelor: Amintiri din copilărie și Teambuilding), Ioana Chițu (pentru rolul Irina din filmul Crai nou), Ilinca Neacșu (pentru rolul Viki din filmul Crai nou) și Ana Indricău (pentru rolul Magda din filmul Marocco).

Premiul Publicului oferit de Primăria Sectorului 5 prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, va fi acordat la această ediție filmului Teambuilding, regizat de Matei Dima, Cosmin Nedelcu și Alex Coteț. Trofeul se acordă producției autohtone cu cel mai mare succes la box-office.

Unul dintre cei mai valoroși actori din România, Mircea Andreescu va fi onorat pe scena Galei, cu Premiul Gopo pentru Întreaga carieră, oferit de Apa Nova – o companie Veolia. Actrița Ioana Crăciunescu, va fi distinsă cu Premiul pentru Întreaga Activitate, oferit de Primăria Municipiului București prin ArCub. Premiul Special oferit de Dacin Sara, va merge monteurilor de film Melania Oproiu, Nita Chivulescu și Mircea Ciocâltei.

Ceremonia decernării Premiilor Gopo va fi marcată și de momente speciale, puse la cale cu ocazia celebrării renumitului cineast Ion Popescu Gopo, la împlinirea a 100 de ani de la nașterea sa, alături de multe alte surprize.

Procesul de votare, care implică peste 650 de profesioniști din industria cinematografică, se desfășoară până pe 24 aprilie, ora 23:59, pe platforma pusă la dispoziție de organizatori, alături de partenerul principal PwC.

Cel mai important eveniment dedicat cinematografiei autohtone va putea fi urmărit live, începând cu ora 19:00, pe VOYO, TIFF Unlimited și premiilegopo.ro.

Premiile Gopo 2023 sunt organizate de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc.

Finanțat de: Ministerul Culturii

Cu sprijinul: CNC, Dacin Sara, Babel Communication

În parteneriat cu: Primăria Municipiului București prin ArCub, Primăria Sectorului 5 prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”și Teatrul Național “I.L. CARAGIALE” București.

Sponsori principali: Apa Nova – o companie Veolia, Banca Transilvania, Campari, Cellini, Pepsi, Promenada Mall București

Sponsori: IQOS, Aqua Carpatica, Conceptual Lab by Theo Nissim, Lidl

Parteneri: BlackCab, Domeniile Averești, Domeniile Sâmburești, Ginissima, Atelierele Ilbah, Grand Hotel Bucharest

Servicii profesionale: PWC

Parteneri media: PRO TV, Voyo, PRO Cinema, ROCKFM, A List Magazine, Radio România Cultural, IQAds, Smark, Psychologies, Zile și Nopți, Cinemap, Ziarul Metropolis, Films in Frame, LiterNet.ro, All about Romanian Cinema (AaRC), MovieNews.

Partener monitorizare: mediaTRUST

