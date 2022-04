Cătălin Măruță a fost prezent, marți, 5 aprilie, la Gala de Succes, acolo unde vedeta Pro TV a luat premiul pentru Best Podcast – „Acasă la Măruță”! Împreună cu toată echipa lui de podcast, inclusiv renumitul Ciucă, Măruță a fost în centrul atenției, evident, căci are și un stil care îl caracterizează. Click! a fost pe fază și i-a luat un interviu celebrului prezentator. Are sau nu Măruță concurență în online? Cine este jupânul în casă? Cât se implică în viața de familie?

Ai un mare succes cu acest Podcast „Acasă la Măruță!”! Te așteptai, sincer?

Cătălin Măruță: „Noi am vrut să facem ceva care să ne placă, să ne vină din suflet și ne-am bucurat când am văzut că oamenii reacționează cu genul de invitați și cu materialele pe care le facem și am văzut că am avut Podcasturi care au fost locul unul în trending, locul 2 în trending, podcast care a fost locul 3 în trending. Asta înseamnă că oamenii se uită, că oamenii rezonează cu lucrurile pe care le faci acolo și contează.”

Ciucă: „Ideea Podcastului la noi a fost cu vreo 3 ani în urmă. Noi aveam studioul gata și nu-l porneam.”

Vreau să te întreb dacă tu consideri că ai concurență în acest domeniu, pe partea asta de online!

Cătălin Măruță: „Da, 100%! Sunt alții mult mai buni ca noi. Sunt alții mult mai buni ca noi și sunt alții care fac niște lucruri extraordinare, doar că cred că în ultima perioadă fiecare oarecum e pe un domeniu al lui.”

Cu ce te diferențiezi tu față de ceilalți? Bine e și brandul, numele…

Cătălin Măruță: „Cred că prin discuțiile care sunt foarte libere și discuțiile care îl fac pe omul ăla să îl cunoști altfel decât l-ai cunoscut până acum. Sunt podcasturi foarte multe pe piață, sunt invitați care merg dintr-o parte în alta, dar ne place ce facem. Cred că îi facem pe oameni să îi vedem altfel decât sunt.”

Ciucă: „Părerea mea e că tu reușești cumva să deschizi omul altfel decât o fac ceilalți!”

