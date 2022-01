Compania Coca-Cola HBC România, parte a Sistemului Coca-Cola în România și lider al industriei locale de băuturi, în parteneriat cu Auchan România, unul dintre cei mai importanți retaileri din piață, și GreenPoint Management, companie ce activează în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje, demarează campania “PETcolectezi și câștigi” ce urmărește creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța colectării separate în rândul consumatorilor, marcând, astfel, startul unui parteneriat strategic pentru protejarea mediului.

Campania, implementată de organizația non-profit Viitor Plus, invită consumatorii să colecteze ambalaje de plastic de tip PET în spațiile de colectare special amenajate în hipermarketurile și supermarketurile Auchan din toată țara.

”Ne bucură extrem de mult acest parteneriat strategic pentru că împărtășim aceleași convingeri cu privire la deșeurile de ambalaj – și mai ales cu privire la plastic: suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem de a păstra un mediu înconjurător curat, pe care să îl lăsăm moștenire celor ce vin #DupăNoi. De asemenea, facem eforturi pentru ca ambalajele produselor noastre să fie cât mai prietenoase cu mediul, iar întregul nostru portofoliu de ape minerale naturale Dorna este îmbuteliat în 100% PET deja reciclat. Mai mult, recent, ne-am luat angajamentul de a reduce emisiile generate de întregul lanț de valoare până la zero net, până în 2040. Suntem convinși că, unindu-ne forțele cu partenerii noștri, Auchan, GreenPoint Management și Viitor Plus, putem avea o voce și mai puternică și un impact pe măsură, contribuind astfel la un viitor mai bun și mai curat pentru generațiile viitoare”, spune Alice Nichita, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC România.

”Demarăm această campanie ca parte a Programului de Sustenabilitate Personală, care oferă celor peste 8000 de angajați, precum și clienților Auchan, posibilitatea de a se implica în diverse acțiuni de sustenabilitate și responsabilitate socială și urmărește să pună în valoare importanța acestor acțiuni mici care, în realitate, contribuie la schimbările importante de care mediul înconjurător are nevoie în acest moment. Această campanie este una dintre acțiunile noastre strategice pe termen lung privind reducerea utilizării plasticului și o promisiune de a ne extinde forțele pentru a crește gradul de conștientizare și de a accelera procesul de colectare separată”, a declarat Corina Dospinoiu, responsabil CSR Auchan.

Consumatorii care aleg să colecteze separat ambalajele PET, folosind coșurile inteligente instalate în spațiile Auchan, pot câștiga lunar premii în cadrul campaniei, ce se desfășoară în perioada 19 ianuarie – 18 mai 2022, urmând pașii de mai jos:

Scanarea codului QR regăsit pe coșurile special amenajate pentru colectare și urmarea pașilor de pe petcolect.ro

Introducerea PET-urilor în coș

Verificarea e-mailului pentru a vedea numărul total de PET-uri colectate. Fiecare PET oferă o șansă la tragerea la sorți.

Participanții pot câștiga lunar unul dintre cele 15 vouchere de cumpărături la Auchan, în valoare de 100 lei fiecare.

La finalul campaniei, primii trei participanți care au colectat cele mai multe PET-uri vor primi câte un coș cu produse marca Auchan, în valoare de 500 lei fiecare.

“Campania pe care o lansăm este parte din inițiativele de responsabilizare în care GreenPoint Management și-a asumat, încă de la început, să se implice activ, cu scopul de a atrage atenția asupra nevoii stringente de a colecta separat deșeurile, ambalajele utilizate fiind o sursă valoroasă pentru reciclare. Prin intermediul acestui proiect, desfășurat împreună cu Coca-Cola HBC România, Auchan și Asociația Viitor Plus, ne dorim să oferim un nou exemplu de bune practici în România, în ceea ce privește acțiunile sustenabile față de comunitate și față de sine, dar și grija față de mediu. Susținem reciclarea dincolo de activitatea cotidiană a organizației noastre, punem la dispoziție know-how și timp pentru a implementa proiecte de CSR cu o componentă puternică educațională și de conștientizare în rândul publicului, iar parteneriatul anunțat astăzi este cu atât mai îmbucurător cu cât partenerii noștri strategici contribuie deja la un viitor mai bun prin acțiuni constante și de impact în România”, a declarat Andrei Dinescu, Deputy CEO GreenPoint Managament.

„Acțiunile concrete și educația de mediu reprezintă direcții strategice pentru Viitor Plus. ‘PETcolectezi și câștigi’ îi motivează pe români să strângă și să recicleze PET-urile. Campania are rolul de a schimba percepția publică față de deșeurile reciclabile, în condițiile în care PET-urile pot fi transformate prin reciclare în noi produse: noi sticle de plastic și alte ambalaje, tricouri, covoare. Odată cu această transformare, se reduce și impactul negativ asupra mediului. Ne bucurăm că suntem alături de Coca-Cola HBC România, Auchan și GreenPoint Management în această campanie și putem schimba împreună atitudini și comportamente pentru un mediu mai sănătos.”, a declarat Teia Ciulacu, Președinte Viitor Plus.

Compania Coca-Cola HBC s-a angajat, la nivel global, ca, până în 2030, să recupereze și să trimită spre reciclare o cantitate de ambalaje echivalentă cu cea pe care o pune pe piață. Pentru a îndeplini acest angajament, prin proiectele construite în cadrul pilonului strategic După Noi Strângem Tot Noi, compania investește în programe de informare și educare cu privire la importanța colectării separate, precum și în proiecte de creștere a capacității de colectare prin infrastructură nouă.

În egală măsură, de la începutul anului 2020, întregul portofoliu de apă minerală naturală Dorna este îmbuteliat în PET deja reciclat (rPET). Acest lucru reduce cantitatea de plastic nou pe care Coca-Cola HBC România o pune pe piață cu 5000 de tone de plastic anual.

După Noi Strângem Tot Noi face parte din După Noi #NuNeOprimAici, platforma care reunește toate proiectele de responsabilitate socială derulate de Sistemul Coca-Cola în România. Lansată în 2016, aceasta reflectă filosofia sistemului Coca-Cola, aceea de a face tot ce este posibil pentru a lăsa în urmă o lume mai bună. Platforma își propune să inspire cât mai mulți oameni să conștientizeze cât de important este ce lasă în urma lor și să adopte un stil de viaţă cât mai responsabil, pe care să-l transmită şi generaţiilor viitoare.

Problema poluării cu plastic și efectele negative ale acesteia sunt motive pentru care Auchan și-a asumat angajamentul ferm de a se implica în reducerea contribuției sale în acest sens. Astfel, în martie 2020 a aderat la Pactul European pentru Plastic, plasând reducerea materialelor plastice pe primul loc în cadrul proiectelor de CSR.

În același timp, Auchan își propune ca, în perioada ce urmează, 100% dintre ambalajele produselor marcă proprie să fie reutilizabile, reciclabile sau compostabile. Întrucât problema poluării cu plastic este prezentă de la producție până la distribuție, Auchan acționează pe mai multe paliere de sustenabilitate, pentru a-și putea îndeplini obiectivele: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în ceea ce privește echipamentele frigorifice, creșterea consumului de energie regenerabilă, optimizarea procesului de transport al bunurilor, controlul lanțului de viață al produselor.