Românii au la dispoziție, începând de la jumătatea lunii mai a acestui an, un nou instrument care îi va ajuta să colecteze selectiv deșeurile: este vorba despre Harta Reciclării, platforma interactivă care permite identificarea și localizarea punctelor de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile din România. Totodată, Harta, prin componenta sa de educație, pune la dispoziție informații și tutoriale despre modalitatea corectă de colectare separată și tipurile de materiale ce pot fi sortate pentru reciclare.

Platforma Harta Reciclării este un proiect al Asociației ViitorPlus, dezvoltat în parteneriat cu compania Coca-Cola HBC România, el fiind inclus în campania de educație pentru colectare selectivă După Noi, strângem tot noi. Totodată, Harta Reciclării beneficiază de susținerea Ministerului Mediului și are o componentă educativă și în afara mediului virtual, finanțată prin fonduri europene, în cadrul proiectului “No planet B”.

Harta Reciclării este accesibilă atât de pe dispozitive mobile (smartphones și tablete), cât și pe laptopuri și desktop-uri. Această aplicație web-based – accesibilă la adresa www.hartareciclarii.ro – permite utilizatorilor să localizeze punctele unde pot duce deșeurile reciclabile colectate separat, dar include și o componentă interactivă, de user generated content, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea să contribuie la baza de date a hărții prin adăugarea de noi puncte de colectare selectivă – dacă acestea nu există deja, sau prin revizuirea celor deja existente, dacă descrierea lor nu este conformă cu realitatea.

Obiectivul principal al Hărții Reciclării este acela de a facilita procesul de colectare și reciclare a deșeurilor la nivel național.

Pe lângă harta propriu-zisă, această platformă include și o componentă educațională, prin furnizarea de informații despre cum se face corect colectarea separată, ce tipuri de materiale pot fi reciclate sau cum putem să reducem și să reutilizăm materialele.

„În 2011, am lansat prima variantă a Hărții Reciclării, pentru patru orașe din România, cu ajutorul voluntarilor care verificau în teren informațiile obținute de la autorități. Dar era nevoie de o actualizare permanentă a punctelor, pentru că cetățenii ne semnalau faptul că pubelele au fost mutate sau apăreau unele noi, se închideau sau se deschideau centre noi de colectare etc. Prin noua platformă, am găsit o soluție modernă în care îmbinăm tehnologia cu dorința oamenilor de a ajuta comunitatea, aceasta oferind posibilitatea actualizării informațiilor în timp real. În plus, răspundem și la întrebări practice despre regulile de colectare a materialelor sau oferim soluții pentru reutilizare”, a declarat Teia Ciulacu, Președintele Asociației ViitorPlus.

„Prin Harta Reciclării, le adresăm tuturor îndemnul fie să utilizeze punctele de colectare deja incluse în plaformă, fie să semnalizeze noi puncte de colectare selectivă a deșeurilor. Este esențial ca oamenii să aibă acces la infrastructura de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje pentru a contribui, la nivel individual, la eforturile de protecție a mediului. Avem încredere că, prin acest efort comun, vom reuși să producem o schimbare pozitivă pentru generațiile care vin după noi”, a declarat Irina Ionescu, Public Affairs & Communication Manager al Coca-Cola HBC România.

„Harta Reciclării este o inițiativă lăudabilă, un element care vine în completarea eforturilor noastre de a implementa conceptul economiei circulare în România. Și momentul lansării este foarte bine ales, deoarece 2019 a fost declarat anul reciclării în țara noastră. Sunt convinsă că Harta Reciclării se va dovedi a fi un instrument foarte util pentru cetățenii care își doresc să contribuie la bunăstarea mediului și îmi doresc să o populăm rapid cu cât mai multe centre de colectare”, a declarat Grațiela Gavrilescu, Viceprim-ministru și ministrul Mediului.

Pentru lansarea Hărții Reciclării, au fost consultate autoritățile publice, dar și operatorii privați ce dețin puncte de colectare selectivă – rezultatul însemnând centralizarea unei baze de date cu aproape 7.000 de puncte de colectare selectivă din toata țara: pubele stradale, magazine, benzinării, centre de colectare etc. Aceste informații vor fi completate și în viitor cu noi puncte de colectare puse la dispoziția populației de către autorități sau companii și validate, corectate sau completate de cetățenii care utilizează platforma, conform cu ceea ce vor găsi efectiv în teren.

Harta Reciclării a fost inclusă în campania educațională După Noi, strângem tot noi, lansată de Coca-Cola HBC România în 2018. Anul trecut, programul a ajuns la câteva milioane de persoane, prin participarea la evenimente culturale, festivaluri și conferințe în toată țara, dar și printr-o campanie de comunicare întinsă pe durata a șase luni.

La începutul acestui an, campania După Noi, strângem tot noi a făcut un prim pas pentru consolidarea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor din București, prin proiectul Big Belly, constând în 30 de puncte de colectare selectivă inteligente, amplasate în 15 locații din centrul Capitalei, în cadrul unui parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și organizația GreenPoint Management. Rezultatele de până acum ale acestui proiect arătă deschidere din partea cetățenilor pentru colectare separată, dar confirmă și importanța majoră pe care o au educarea și informarea în acest tip de demers.

După Noi, strângem tot noi face parte din platforma de responsabilitatea socială a Coca-Cola HBC România, După Noi.

