Administrația Națională de Meteorologie a prelungit valabilitatea codului galben de ploi abundente și furtuni valabil pentru județul Suceava până astăzi la ora 23:00. Potrivit meteorologilor, în cursul zilei de astăzi, între orele 10:00 și 23:00 vor fi perioade cu averse torențiale. În regiunile sud-estice, după-amiaza și la începutul nopții vor fi frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 25…30 l/mp și pe arii restrânse 40…50 l/mp.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating