La capătul unei destul de prelungite lupte la vârful structurii manageriale a clubului de fotbal ACS Foresta Suceava, moldovenii Negură şi Lozovan, au reuşit să-l îndepărteze pe francezul Farid Khallaf. „Execuţia” nu a fost una paşnică, impresarul francez plecând şi cu ceva documente originale ale clubului sucevean. Pentru o mai bună „introducere” suceveană, s-a hotărât schimbarea organigramei de conducere a Forestei Suceava, Andrei Ciutac revenind în funcţia de președinte executiv și vicepreședinte al Consiliului Director, alături de Mihai Ungurian care va fi vicepreşedinte executiv.

“Noile schimbări din structura managerială au ca scop încercarea de salvare a clubului Foresta Suceava. În primul rând se vor face eforturi pentru menţinerea în eşalonul secund. Dacă acest lucru nu va fi posibil, la finalul acestui sezon competiţional se va face o analiză şi se vor pune bazele pentru continuarea existenţei clubului în alt eşalon valoric.

Am încercat să avem o discuţie cu Farid Khallaf pentru a ne returna actele originale ale Forestei şi aşteptăm un răspuns, în caz contrar în vom acţiona în judecată. Cât priveşte jucătorii excluşi din lot, probil ei nu vor continua alături de noi.

Avem un lot subţire şi numeric, doar 13 jucători şi valoric, însă dorim ca ei să fie în totalitate alături de noi şi să lupte pentru salvarea de la retrogradare.

Am avut o discuţie şi cu antrenorul Florentin Petre şi sper ca el să continue alături de noi pentru că este un profesionist” a declarat Andrei Ciutac.

„Am început să achităm datoriile către finanţe şi terţi şi avem contacte cu oameni de afaceri din judeţul Suceava care pot veni să ne sprijine. Ne bucură faptul că domnul Ciprin Nuţu de la firma Truţi şi-a afirmat dorinţa de a ne susţine în continuare. Încercăm bineînţeles şi accesarea fondurilor de la Primăria Suceava şi vrem ca totul să fie în regulă.

Primul nostru obiectiv şi cel mai important este încercarea de salvare de la retrogradare. Ştim că suporterii suceveni au fost alături de echipă şi sperăm să ne ajute în continuare. Le mulţumim şi-i aşteptăm din nou în tribune” a afirmat şi vicepreşedintele executiv Mihai Ungurian.

Foresta Suceava va continua colaborarea cu clubul Omnia şi va pleca la Arad mâine pentru meciul cu UTA din etapa a XXXIII-a. Echipa suceveană are şi o primă de obiectiv consistentă în cazul salvării de la retrogradare, potrivit spuselor vicepreşedintelui Ungurian.