Ministerul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, în colaborare cu Organizația Mondială a Comerțului (OMC), a organizat joi, 16 martie 2019, la Geneva, un eveniment dedicat digitalizării în rândul IMM-urilor și comerțului electronic.

Mesajul ministrului Ștefan-Radu Oprea a fost transmis de consilierul personal Bogdan Mihăilescu: ”Europa are campioni locali sau regionali în comerțul electronic, precum Emag sau Allegro, cu potențial de a deveni firme globale. Rolul OMC devine extrem de important în economia digitală, putând asigura un cadru reglementat, predictibil, transparent și echitabil. Acestea sunt elemente esențiale în susținerea creșterii actorilor regionali, în încurajarea creării start-up-urilor cu potențial mare de inovare în domeniu și în dezvoltarea comerțului electronic global”.

Prezentă la eveniment, Gabriela Mihaela Voicilă, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, a declarat că integrarea IMM-urilor în lanțurile valorice globale reprezintă un potențial enorm pentru dezvoltarea economiei și comerțului internațional, iar digitalizarea și comerțul internațional sporesc rolul acestora în contextul celei de-a patra revoluții industriale. ”Regândirea modelelor de afaceri, a relațiilor între consumatori și producători și a noilor practici în rândul antreprenorilor solicită actualizarea cadrului comercial multilateral la realitățile secolului XXI”, a afirmat Gabriela Mihaela Voicilă.

În deschiderea workshop-ului, intitulat SMEs digitalization and global e-commerce from a business perspective: impact on WTO, a luat cuvântul Yi Xiaozhun, director general adjunct al OMC.

Evenimentul, organizat în marja Președinției române la Consiliul UE, a fost împărțit în două panel-uri care au adus în atenția comunității internaționale din Geneva experiențele mediului de afaceri și evoluțiile în cadrul organizațiilor internaționale în domeniul comerțului electronic și digitalizării, cu scopul evaluării impactului acestora asupra dezvoltării sistemului comercial internațional.

Primul panel s-a concentrat pe digitalizarea IMM-urilor, pe promovarea antreprenoriatului și inovării, în contextul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030. În cadrul celui de-al doilea panel, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, ai OCDE și ai Forumului Economic Mondial, au fost dezbătute aspecte privind comerțul electronic, pe fondul actualelor negocieri plurilaterale în cadrul OMC.

În contextul transformărilor economice și comerciale specifice secolului XXI, digitalizarea în rândul IMM-urilor și comerțul electronic au un rol strategic, definitoriu, în modernizarea sistemului comercial multilateral, sub egida Organizației Mondiale a Comerțului.

Workshop-ul a contribuit la o cunoaștere mai bună a intereselor specifice ale mediului de afaceri european în dezbaterile din cadrul OMC, prin evidențierea rolului IMM-urilor în economiile statelor membre UE, în noua paradigmă caracterizată printr-un proces de digitalizare dinamic. De asemenea, evenimentul a adus în prim plan necesitatea explorării beneficiilor și valorii adăugate aduse de comerțul electronic, precum și înțelegerea rolului acestuia în viitorul comerțului international.