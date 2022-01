Comuna Ipotești a intrat, astăzi, în scenariul roșu. Rata de infectare în această comună a crescut la 3,21 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. În Ipotești sunt 62 de bolnavi de Covid. Tot de astăzi, comuna Volovăț este în scenariul galbem cu o rată de infectare de 2,04 la mie și 18 cazuri active de Covid-19.

Toate celelalte 112 localități sucevene se află în „zona verde”. La nivelul județului, incidența cazurilor de infectare cu noul coronavirus a urcat de la 0,52 la 0,59 la mia de locuitori.