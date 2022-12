Concursul județean „Colind de Crăciun” ediţia a X-a, s-a desfășurat sâmbătă 17.12.2022, eveniment în asociere cu Shopping City – Suceava, organizat de Asociaţia „EUROACTIV” Suceava şi Asociațía Plai Străbun, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Suceava, Asociația ”Dascăl și Artist”, Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, Școala de Televiziune Education ON, Asociația ”EDUMAX”, și unde și-au confirmat participarea un număr de 1378 de elevi din 76 unităţi şcolare şi Centre de asistență socială din județul Suceava, au prezentat în faţa publicului foarte numeros, un număr de 83 colinde. Fiecare unitate participantă a interpretat câte o colindă pentru fiecare grup înscris în maxim 5 minute.

Concursul „Colind de Crăciun” a fost organizat cu scopul promovării tradițiilor bucovinene, evitând fenomenul de marginalizare a copiilor aflaţi în dificultateși cu ocazia sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului Isus.

Evenimentul a fost prezentat și moderat de prof. Loredana-Mihaela Ceică – inspector școlar arte și președinta juriului și de Sarina Palaghianu – voluntară a Asociației ”EUROACTIV” Suceava.

Școli participante: 76 de unități școlare + 2 centre de asistență socială + 2 unitățe școlare cu regim special = 1378 elevi;

– 37 unități școlare pentru secțiunea: învățământ primar;

– 61 unități școlare pentru secțiunea: învățământ gimnazial;

– 4 unități școlare pentru secțiunea: învățământ liceal;

– 2 centre de asistență socială + 1 elev din asistență maternală;

– 2 școală de incluziune socială.

Invitații speciali au fost Căiuții de la Școala Gimnazială ”Mihai Halunga” Hânțești coordonați de domnii înv. Dumitru Pînzaru și prof. Sergiu Asăvoaie – directorul unității școlare, ce au prezentat ”Jocul căiuților și harapilor”.

Ca la orice concurs, a fost un juriu compus din 6 membri:

– doamna inspector şc. prof. Loredana Mihaela Ceică de la Inspectoratul Şcolar – Preşedinta juriului.

Ca la orice concurs avem un juriu format din:

1. doamna inspector școlar Prof. Loredana-Mihaela CEICĂ – președinte juriu;

2. Prof. Narcisa-Daniela ȘTEFĂNESCU – Coordonator ”EUROACTIV” Suceava;

3. Ec. Viorica-Luminița BANC – Președinte Asociația ”Plai Străbun”;

4. Prof. Iulia Buraciuc – muzică;

5. Prof. Viorica Corjan – muzică;

6. Prof. Ioana Dochia – Manager la Școala de Televiziune ”Education ON”.

Concursul a continuat cu derularea probei de voce, unde fiecare grup a interpretat colinde într-un interval de timp de maxim 5 minute, pe 4 secțiuni: învățământ primar, gimnaziu, liceu și Centre de Plasament cu școli de incluziune socială.

După finalizarea probei de voce, juriul a deliberat clasamentul final pe 4 secţiuni.

Clasamentul final al concursului a fost prezentat de: doamna prof. Loredana-Mihaela Ceică de la Inspectoratul Şcolar care a fost şi Preşedinta juriului, acestea fiind:

Centre de Asistență Socială:

Locul I: Centrul de Servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate din Fălticeni.

Unități pentru elevi cu cerințe educative speciale:

Locul I: Școala Specială Câmpulung Moldovenesc.

Învățământ primar

1. Școala Gimnazială nr.2 Vatra Dornei Locul I;

2. Liceul Tehnologic ”Vasile Cocea” Vatra Moldoviței; Locul I;

3. Școala Gimnazială Plopeni Locul I;

4. Școala Gimnazială ”Iorgu Toma” Vama Locul I;

5. Școala Gimnazială nr.2 Vicovu de Sus Locul I;

6. Școala Gimnazială nr.8 Suceava Dîrjoancă Mara Locul I;

7. Clubul Copiilor Fălticeni Locul I;

8. Școala Gimnazială Verești Locul I;

9. Școala Gimnazială ”Academician Mihăescu” Udești Locul I;

10. Școala Gimnazială nr.4 Suceava Locul I;

11. Școala Gimnazială nr.1 Suceava Locul I;

12. Școala Gimnazială nr.3 Suceava Locul I;

13. Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Câmpulung Mold. Locul II;

14. Școala Primară Vășcăuți, Mușenița Locul II;

15. Școala Mihai Cantacuzino Horodniceni Locul II;

16. Școala Gimnazială ”Gheorghe Tofan” Bilca Locul III;

17. Școala Gimnazială ”Lovinescu” Rădășeni Locul III;

Învățământ gimnaziu

1. Școala Gimnazială nr. 4 Suceava Locul I + premiu special;

2. Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava Locul I + premiu special;

3. Școala Gimnazială ”Dimitrie Onciul” Straja Locul I;

4. Școala Gimnazială ”Cristofor Simionescu” Plopeni Locul I;

5. Școala ”Iorgu G. Toma” Vama Locul I;

6. Școala Gimnazială Berchișești Locul I;

7. Școala ”Luca Gavril” Drăgușeni Locul I

8. Școala Gimnazială Cornu Luncii Locul I;

9. Școala Gimnazială nr. 2 Vicovu de Sus Locul I;

10. Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Grănicești Locul I;

11. Clubul Copiilor Fălticeni Locul I;

12. Școala Gimnazială Adâncata Locul I;

13. Școala Gimnazială Măriței Locul I;

14. Școala Gimnazială Hânțești Locul I;

15. Școala Gimnazială nr.8 Suceava Locul I;

16. Școala Gimnazială nr.9 Suceava Locul I;

17. Căiuții de la Hânțești Locul I;

18. Școala Poiana Ștampei Locul II;

19. Școala Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenescu Locul II;

20. Școala Stulpicani Locul II;

21. Școala Iraclie Porumbescu Frătăuții Noi Locul II;

22. Școala Gimnazială nr.3 Vicovu de Sus Locul II;

23. Școala ”Constantin Tomescu” Pleșești Locul II;

24. Școala Cordoreni, Botoșani Locul III;

25. Școala Gimnazială Drăgoiești Locul III:

26. Școala Gimnazială Burla Locul III;

27. Școala Siminicea Locul III;

Învățământ Liceu:

1. Colegiul Tehnic ”Andronic Motrescu” Rădăuți Locul I;

2. Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava Locul I;

3. Colegiul Tehnic Rădăuți Locul III;

4. Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc Locul III.

Marele Premiu al concursului de colinde l-a adjudecat: elevul Iliuță Prodan din clasa a VI-a, de la Școala Gimnazială ”Constantin Morariu” Pătrăuți;

Celelalte unități școlare au primit diploma de participare și mențiuni.

Daruri oferite de Moş crăciun din partea sponsorilor concursului: Acţiunea a fost sprijinită de sponsori care au făcut posibilă desfășurarea Concursului județean „Colind de Crăciun” ediţia a X-a, eveniment în asociere cu Shopping City – Suceava care ne-a găzduit și ne-a asigurat sonorizarea, dulciuri pentru toți participanții acestui eveniment, Alka Trading CO Bucureşti, S.C. Rocast Nord Suceava, S.C. Ursa Mare S.R.L. din Șcheia, Asociaţia ”Plai Străbun” din Pîrteștii de Jos, SC Simba Invest SRL din Bacău, S.C. Kalman Distribution S.R.L. Șcheia, Asociația EduMax Suceava, S.C. Trust Orizont Suceava, Tipografia PromoArt Suceava, Rav Radi Construct S.R.L., S.C. Matelo Com S.R.L., S.C. Negru S.R.L. Suceava, Andrei Gheață S.C. Licer Servicii S.R.L. Florăria Iris Suceava, și nu în ultimul rând şi tuturor unităţilor şcolare şi Centrelor de Plasament care au binevoit să participe pentru a pregăti acest moment special.

Cu ocazia sfintelor sărbători de iarnă ale Nașterii Domnului Isus hristos, echipa de organizare a concursului ”Colind de crăciun” ediția a X-a, mulțumește tuturor sponsorilor și colaboratorilor pentru reușita și sprijinul acordat, și transmite sincere urări, Sărbători fericite, binecuvântate și prosperitate.