Conducerea Spitalului Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou” Suceava a demarat reinstruirea întregului personal pentru standardul antimită după ce șefa secției de Oncologie este cercetată pentru luare de mită fiind în arest la domiciliu. Anunțul a fost făcut de managerul instituției medicale, Alexandru Calancea, în cadrul unei conferințe de presă. ”Vreau să vă spun că la nivelul Spitalului Județean Suceava am demarat reinstruirea întregului personal. Este vorba de reinstruirea pentru standardul antimită pe care noi îl avem implementat la nivelul spitalului din 2019. Prin directorii medicali și de îngrijiri, șefii de secție, tot personalul va fi instruit cu privire la acest scandal. De la implementarea sistemului antimită din 2019 periodic avem instruiri dar iată că în această perioadă trebuie să o facem din nou și să reinstruim întregul personal. Încurajăm și spunem fiecărui pacient la internare și fiecărui aparținător că avem la îndemână la ficare secție, compartiment, la fiecare cabinet de ambulatoriu o căsuță poștală pentru sugestii și reclamații, avem acel chestionar pe care pe parcursul internării unui pacient i le înmânăm și pacientul poate să-și spună acolo absolut toate nevoile și toate problemele cu care s-a confruntat pe parcursul internării. Avem acel număr pentru sugestii și reclamații îl vom afișa. Mă voi interesa să fie afișat la toate intrările și ieșirile din spital astfel încât oricine să aibă acces la acest număr și convorbirile sunt verificate în fiecare zi de către serviciul juridic. Mai avem la îndemână adresa de email a secretariatului managerului și ea e este afișată pe site-ul Spitalului care este ”secretariat@spssv.ro” unde primim aceste sugestii și reclamații pentru îmbunătățirea colaborării cu aparținătorii pacientului și pentru a avea un act medical de calitate”, a spus Calancea.

El a declarat că va intensifica comunicarea cu cadrele medicale cu toși angajații Spitalului Județean Suceava astfel încât fiecare dintre ei să înțeleagă că aceste practici nu sunt agreate de conducerea Spitalului și că în asemenea cazuri dacă ele vor apărea toleranța va fi zero din partea conducerii Spitalului. ”Dar aceste lucruri nu trebuie să ne umbrească obiectivele pe care noi le avem în Spitalul Județean și anume este calitatea actului medical este satisfacția și siguranța pacientului și a angajatului. Țin să mulțumesc tuturor consilierilor din Consiliul Județean care în aceste zile au votat bugetul Spitalului Județean un buget foarte mare, un buget curajos cu obiective curajoase toate făcute pentru a crește calitatea actului medical așa cum am spus pentru a duce siguranță angajatului și pacientului și repet întodeauna în centru atenției noastre va rămâne pacientul”, mai apus Calancea.

”Din păcate orice instituție medicală nu are în portofoliu foarte multe instrumente la îndemână pentru a preveni aceste acte de corupție dar acele puține instrumente pe care le avem la îndemână le vom valorifica la maxim astfel încât aceste evenimente să fie cât mai puține și să disprară”, a mai spus Alexandru Calancea.