Deliberativul județean a aprobat joi cu unanimitate de voturi studiul de fezabilitate pentru constituirea unui parc industrial lângă Aeroportul ”Ștefan cel Mare” pe amplasamentul și în vecinătatea Centrului Economic Bucovina. Potrivit studiului de fezabilitate, parcul industrial va avea o suprafață de 140.450 de metri pătrați, compusă din două terenuri proprietate publică a județului Suceava și va include și infrastructura existentă. Așa cum a declarat inițiatorul proiectului, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, mai mult de jumătate din suprafața menționată va fi destinată investițiilor noi ale rezidenților parcului sau finanțate din fonduri publice. Prin studiul de fezabilitate se propune viabilizarea infrastructurii existente prin modernizare și adaptarea la cerințele dictate de amplasament.

Parcul va fi structurat în spații de producție, birouri și centre operaționale, birouri de incubare și accelerare a companiilor de tip start-up și centru logistic. Concluzia studiului de fezabilitate este aceea că înființaera parcului industrial este extrem de necesară și oportună și că acest proiect are avantaje strategice importante cum ar fi proximitatea Aeroportului, forța de muncă disponibilă, mediul universitar dezvoltat și potențialul de dezvoltare economică a regiunii.

”Construit cu finanțare publică mixtă prin Programul PHARE 2001, Centrul Economic Bucovina este eligibil prin suprafață, acces la un drum județean și infrastructura de utilități la procedura de obținere a titlului de parc industrial conform legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale. Potrivit acestei legi, la cererea de acordare a titlului de parc industrial care se va depune la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se anexează și studiul de fezabilitate”, a spus Flutur.