S-a mai făcut un pas pentru înființarea Muzeului de Artă al Bucovinei. Consiliul Județean a primit prin Hotărâre de Guvern spațiul în care va fi amenajat viitorul muzeu. Este vorba de un spațiu în suprafață de 600 de metri pătrați situat în clădirea în care funcționează Muzeul de Istorie, spațiu care în trecut a găzduit Arhivele Naționale. Anunțul a fost făcut sâmbătă de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ”În urma demersurilor repetate pe care le-am făcut, s-a aprobat perfectarea unui schimb de imobile, care ne va permite să înființăm Muzeul de Artă al Bucovinei. Încă de la începutul anului, prin hotărâre a Consiliului Județean Suceava, se trecea în domeniul public al statului o parte a imobilului de pe Str. Alexandru cel Bun – unde funcționează Centrul Militar – cu destinația de sediu al Serviciului Județean Suceava al Arhivelor Naționale. Imobilul primit la schimb în care vom amenaja Muzeul de Artă al Bucovinei, cu o suprafață utilă de peste 600 de metri pătrați, este situat în clădirea în care funcționează Muzeul de Istorie”, a spus Flutur. El a arătat că în momentul de față există deja peste 4.000 de obiecte de patrimoniu de artă care nu sunt expuse, respectiv picturi, gravuri şi sculpturi etc.

Proiect transfontalier de un milion de euro pentru amenajarea Muzeului de Artă al Bucovinei

Pentru obținerea fondurilor necesare reabilitării clădirii în vederea înființării unui muzeu de artă Consiliul Județean a pregătit un proiect transfrontalier, împreună cu Regiunea Cernăuți, din Ucraina, în valoare de un milion de Euro. ”Este un proiect comun pe promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric, în care lider de proiect este Muzeul Bucovinei, iar partener Muzeul de Artă din Cernăuți”, a subliniat Flutur. Proiectul are ca obiective, printre altele:reabilitarea, conservarea și valorificarea monumentelor de arhitectură/muzee de artă, care reprezintă repere importante pentru istoria Sucevei și a Bucovinei, promovarea muzeelor în circuitul turistic național, transfrontalier și european, creșterea numărului de turiști prin optimizarea spațiilor de expunere ale patrimoniului de artă, realizarea unui cadru optim al protecției, conservării şi valorificării colecțiilor existente. ”Prin înființarea unui Muzeu de Arta la Suceava vom asigura și spațiul de expunere, depozitare și de carantină al colecțiilor de artă – grafică, pictură, sculptură, salvarea monumentelor de arhitectură, în care vor fi valorificate colecțiile de artă. Vor fi reorganizate, reamenajate și modernizate spațiile de expunere permanente și temporare – sisteme și mobilier de expunere, sisteme interactive de prezentare a colecțiilor de artă. Muzeul de Artă va completa oferta culturală şi turistică a Bucovinei, va deveni un nou punct de atracție în Suceava, întregind paleta muzeelor din Bucovina”, a mai spus șeful administreației județene.