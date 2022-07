Consiliul Județean Suceava încheie un Acord de colaborare cu Raionul Cernăuti din Ucraina, Inspectoratul Școlar Judetean Suceava, Uniunea Ucrainenilor din Romania-Filiala Suceava și Consiliul Local Bălcăuti pentru organizarea și desfășurarea Școlii de vară pentru copiii de etnie ucraineană. Școala de vară aflată al a treia ediție se va desfășura în perioada 8-12 august în comuna Bălcăuți iar Consiliul Judeșean va contribui financiar cu suma de 7.000 de lei.

”Consiliul Județean Suceava este interesat să dezvolte si să mențină o strânsă colaborare cu toate etniile din județul Suceava, sens in care a sprijinit multe actiuni inclusiv cele care vizează păstrarca limbii materne. În acest context se inscrie implementarea proiectului Școala de vară pentru copii de etnie ucraineană din judetul Suceava, care a ajuns la edipa a III-a Rezultatele primelor două ediții ale școlii de vară, organizate la Balcăuți, in anul 2018 si la Siret, in anul 2019, au stârnit interesul pentru astfel de activități atât in rândul elevilor de etnie ucraineană din județul Suceava cât si in rândul partenerilor din Ucraina evenimentul fiind o oportunitate deosebită de aprofundare si îmbunătătire a limbii ucrainene. Profesorii ucraineni care s-au implicat in actiune s-au arătat încântați de interesul manifestat de participanți pentru limba ucraineană, iar copiii au rămas impresionați de experienta trăită. Urmare a consultării tuturor partenerilor, respectiv Consiliul Raional Cernăuți, Inspectoratul Scolar Județean Suceava, Uniunea Ucrainenilor din Romania – Filiala Suceava și Primăria Comunei Bălcăuti, privind organizarea în acest an, după o pauză de 2 ani, datorată pandemiei, a Școlii de vara pentru copiii ucraineni din județul Suceava, răspunsurile au fost pozitive privind implicarea lor activă in aceasta actiune”, se menționează în expunerea de motive.