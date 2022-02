Consiliul Județean Suceava întrunit în ședință extraordinară joi după amiază a aprobat alocarea sumei de 480.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară pe anul 2022, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si neprevăzute, necesare operaționalizării taberelor mobile pentru sinistrații din Ucraina. Suma a fost aprobată la solicitarea Prefecturii și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

”Având în vedere adresele nr.3944/20 din 22.02.2022 si nr.4136/20 din 24.02.2022 ale Institutiei Prefectului – Județul Suceava, referitoare la identificarea resurselor necesare operationalizării taberelor mobile de sinistrați din județul Suceava, în situația unui aflux de refugiati către judetul Suceava și ținând cont de prevederile legale aplicabile, am propus utilizarea sumei de 480.000 lei din Fondul de rezerva bugetară la dispozitia Consiliului Judetean Suceava, pe anul 2022, pentru finanțarea acestor cheltuieli urgente și neprevăzute și înscrierea lor în bugetui propriu al județului Suceava”, a spus președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

Din suma totală 360.000 lei vor fi utilizate ca ajutoare de urgență pentru populația afectată pe durata stărilor de urgență sau a stărilor potential generatoare de situații de urgență de pe teritoriul județului Suceava iar 120.000 de lei pentru asigurarea combustibilului necesar funcționării Modului container logistic – generator electric pe durata stărilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență. Totodată, Consiliul Județean va aloca autocarul de mare capacitate transport persoane din dotarea sa, inclusiv personal de deservire și combustibil, pentru a fi utilizat pe durata stărilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență.