Consiliul Județean dotează ISU Suceava cu echipamente pentru punerea în siguranță a vieții oamenilor printr-un proiect transfrontalier de 500.000 de euro. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, s-a aflat astăzi la Siret pentru a viziona și testa noile echipamente. ”Astăzi mai avem o veste bună pentru județul Suceava. Un program transfrontalier de circa jumătate de milion de euro cu Ucraina care prevede dotarea cu utilaje și echipamente pentru punerea în siguranță a vieții oamenilor. Aici avem un buldoexcavator multifuncțional care are mai multe echipamente de lucru. E vorba de freze pentru zone și perioade înzăpezite. E vorba de zone aline, montante. E vorba de intervenții pentru alunecările de teren, dotarea cu echipamente speciale. Transportul de saci pentru a face diguri rapid. În acest proiect noi mai avem o stație de potabilizare a apei. Doamne ferește dacă se contaminează apa, o capacitate de 500 de litri imediat intră în funcțiune și rezolvăm problema, plus apă menajeră, peste 2.000 de litri. De asemenea avem aparate termoscaner pentru depistarea în primul rând a oamenilor. Dacă doamne ferește cineva este luat de o viitură se localizează foarte ușor cu termoscanerul. De asemenea sunt locuri în camere, în încăperi unde ar fi foc ascuns sau butelii care ar rămâne pot fi depistate cu termoscanerele. Am procurat și cinci echipamente pentru alpinism, pentru intervenții în zona montană, cordeline, dispozitive de ridicare a unor persoane căzute în prăpastie. E o dotare complexă prin care Consiliul Județean Suceava a procurat-o prin acest program transfrontalier. Această dotare noi o dăm mai departe printr-un act de comodat Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Bucovina. Acest lucru Consiliul Județean Suceava l-a făcut în mai multe rânduri. Încă de la primul meu mandat sunt aduse în județul Suceava în total peste 29 de autospeciale, mașini de pompieri, de descarcerare, de intervenție la înălțime mare cu scară. Toate acestea au fost procurate prin programe europene de Consiliul Județean Suceava și donate apoi către ISU Suceava. Plus salvări tip SMURD pentru ISU Suceava pentru a inerveni atunci când este cazul”, a spus Flutur.

În afară de asta,a adăugat el, Consiliul Județean Suceava finanțează în fiecare an și parte din funcționarea ISU Suceava mai exact dotarea cu mașini de teren și altă aparatură necesară. ”E un proiect transfrontalier extraordinar și o componentă nouă este legată de instruire. Instruirea oamenilor să folosească acest echipament, termoscanerele, acest utilaj mulifuncțional și toate echipamentele din dotare, în colaborare cu Ucraina. Aici în zona de graniță și pe raza județului Suceava încă un proiect la care tragem linie astăzi, bani aduși pentru județul Suceava”,a conchis Flutur.