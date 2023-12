Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a prezentat astăzi în conferința de presă săptămânală bilanțul de activitate pentru acest an. În opinia sa, anul 2023 este unul din cei mai buni ani pentru municipiul Suceava, după Revoluție. ”A fost un an greu dar în același timp un an eficient cu foarte multe proiecte undeva în jur de 70 pe fonduri europene, pe fonduri proprii și pe fonduri guvernamentale. Multe dintre ele au fost finalizate, altele din ele au fost demarate iar altele sunt la faza de proiectare și implementare”, a spus Lungu. În acest an, potrivit bilanțului, au fost finalizate 20 de proiecte. Printre acestea primarul a amintit de Sistemul Integrat de transport public local – autobuze electrice, E-ticketing, grădinița cu program prelungit la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Ștrandul Municipal, încălzire Complexul Comercial BAZAR, asfaltarea Axului Principal al Municipiului Suceava și a străzilor Dragomirna și Vasile Lupu din cartierul Ițcani. La capitolul nerealizări Ion Lungu a amintit faptul că nu au fost asfaltate numărul de străzi propuse și asta datorită lipsei forței de muncă calificată în acest domeniu că nu a fost finalizată Grădinița din Cartierul Ițcani și că sunt întârziate la implementare proiectele europene pe Programul Regional ADR Nord-Est

Prezentăm bilanțul integral:

PROIECTEFINALIZATE A fost finalizat și implementat Sistemul Integrat de transport public local – autobuze electrice, E-ticketing; A fost finalizată și dată în funcțiune grădinița cu program prelungit la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”; Finalizarea și darea în folosință a proiectului ”Reabilitare clădirii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară”; Au fost finalizate lucrările și dat în folosințăȘtrandul Municipal; A fost finalizată și dată în folosință sala de sport de la Școala Gimnazială nr. 10; S-a încheiat proiectul încălzire Complexul Comercial BAZAR; A fost finalizată construcția clădirii Școlii Gimnaziale de la Colegiul Național ”Petru Rareș”; A fost modernizat terenul de sport al Liceului de Artă ”Ciprian Porumbescu”; A fost modernizat terenul de sport al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară; Proiectul GIS URBAN a fost finalizat; A fost finalizată ”Strategia Integrată de Dezvoltare urbană”, acesta fiind depusă și aprobată la ADR Piatra Neamț; A fost finalizat și aprobat de poliția rutieră Sistemul de modelare Urbană, proiect finanțat prin POAT 2014-2020; Au fost asfaltate străzile Dragomirna și Vasile Lupu din cartierul Ițcani; A fost asfaltat Axul Principal al Municipiului Suceava; A fost modernizată mantinela Patinoarului Artificial al municipiului; A fost finalizat proiectul INTERREG Europe; A fost finalizat proiectul pe fonduri europene KARMA; A fost finalizat proiectul pe fonduri europeneREACT – CERV 2021 Citizens; Au fostfinalizate lucrările pe sistemul de transport, distribuție și furnizare energie termică la punctul termic George Enescu 1, str. Zorilor și Aleea Saturn ; A fost finalizat branșamentul circuitului primar și montarea modulului termic la Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza”;

PROIECTEDEPUSE ȘI ÎN CURS DE ELABORARE A fost aprobat Proiectul ”Transport Public metropolitan ZUF Suceava” (vor fi achiziționate 50 de autobuze electrice, vor fi 5 stații și 58 de stații de încărcare autobuze); A fost depus proiectul pentru Parc Fotovoltaic; A fost depus proiectul -Școala verde la Colegiul Tehnic ”Petru Mușat”; A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru proiectul ”Zona de Agrement Parc Șipote”; A fost aprobat studiul de fezabilitate al proiectului ”Zona de Agrement Pădure Zamca”; Este finalizată documentația pentru proiectulAqua Park; Reabilitare Curtea Domnească – se lucrează la descărcări arheologice; Sistem Transport Metropolitan – etapa a IIa; Digitalizarea Administrației publice; Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială nr. 5 “Jean Bart” ; Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială nr. 6 din Burdujeni-sat; Creșterea eficienței energetice la Scoala Gimnazială nr. 10; Creșterea eficienței energetice la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”; Modernizarea infrastructurii școlare la Școala Gimnazială nr. 11 “Miron Costin”; Modernizarea infrastructurii școlare la Școala Gimnazială nr. 8; Modernizarea infrastructurii școlare la Școala Gimnazială nr. 4; Grădiniță nouă la Școala Gimnazială nr. 1; Grădiniță nouă Obcini; Sală de sport la Școala Gimnazială nr. 4; Creșterea eficienței energetice clădirii sediului Primăriei Burdujeni; Parcare supraterană str. Ștefan Tomșa; Reabilitare rețele termice; A fost depus proiectul ”100 de orașe Europene Inteligente, Neutru Climatic până în 2030” la Comisia Europeană pentru a fi semnat contractul Climatic City; Reabilitare eficiență energetică a Blocului B1 de pe str. Putna; Reabilitare eficiență energetică a blocului 7A de pe str. Jean Bart nr. 7; Reabilitare eficiență energetică bloc A04 de pe str. Putna nr. 6; Reabilitare eficiență energetică bloc nr. 4 de pe str. Privighetorii nr. 4; Reabilitare eficiență energetică bloc 5A de pe str. Jean Bart nr. 36; Proiect ITS – modernizare stații de călători în Municipiul Suceava cu TMV; Reabilitare eficiență energetică clădiri rezidențiale – Asociația nr. 3, 6 blocuri din Zona Centrală; Reabilitare eficiență energetică clădiri rezidențiale – Asociația Centru, 9 blocuri; Reabilitare eficiență energetică clădiri rezidențiale – Bloc P de pe str. 1 Mai; Reabilitare eficiență energetică clădiri rezidențiale – bloc Castor de pe str. Jean Bart; Modernizarea infrastructurii educaționale învățământ dualla Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza”; Modernizarea infrastructurii educaționale învățământ dualla Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Construire Creșă Cartier Europa; Reabilitarearețelei de distribuție cu conducte preizolate la punctul termic Zamca 3, str. Dimitrie Cantemir; Reabilitarea rețelei de distribuție cu conducte preizolate la punctul termic Arini 2, str. Leca Morariu; Proiectare, execuție branșament circuit primar și montare modul termic la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”;

III. PROIECTE DEMARATE

A început construcțiaSălii Polivalente cu 5000 de locuri în Municipiul Suceava; A început construcția BazeiSportive tip I; A început construcția Creșei de pe Dealul Mănăstirii; Este în implementare proiectul ”Dotarea și digitalizarea unităților de învățământ”; A început proiectul de reabilitare a eficienței energetice a clădirii Colegiului Național ”Mihai Eminescu”; A început proiectul de reabilitare a eficienței energetice a clădiriiȘcolii Gimnaziale nr. 9 ”Ion Creangă” Obcini; A început proiectul de reabilitare a eficienței energetice a clădiriiȘcolii Gimnaziale nr. 3; A început proiectul de reabilitare a eficienței energetice a clădiriiȘcolii Gimnaziale nr. 7 ”Grigore Ghica Voievod” Ițcani; A început mansardarea Școlii Gimnaziale nr. 8; În curs de derulare modernizarea iluminatului public pe 30 de străzi din municipiu cu lămpi tip LED; A început amenajarea Parcării de interes public în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților; A început proiectul de reabilitare a eficienței energetice al clădiriiinternatului de la Colegiul Național ”Petru Rareș”; A început proiectul de reabilitare a eficienței energetice al clădiriiDomeniului Public; A început proiectul de reabilitare a eficienței energetice al clădiriiCantinei de Ajutor Social din municipiu; În curs de implementare Proiectul”100 insule ecologice”; Este în derulare închiderea gropii ecologice de la Ipotești; A început construireaCentrelor de Colectare prin Aport Voluntar – CAV; A fost finalizat studiul de fezabilitate al proiectului de modernizare Parc Mărășești; A început proiectarea, execuția branșamentului cicuit primar și montarea modulului termic la Colegiul Naționalde Informatică”Spiru Haret”;

IV: Străzi asfaltate pe raza Municipiului Suceava în anul 2023

Ax Central

Bd. Cuza Vodă (OMV) -sens giratoriu str. Sofia Vicoveanca = 113363 mp;

Str. Grădinilor = 640 mp

Str. Sucevița – Voroneț = 1953 mp

Str. Luceafărul = 3200 mp

Parcarea Dimitrie Cantemir ( Bl. Belvedere) = 700 mp

Str. Izvoarele Cetății = 2780 mp

Str. Cetății = 520 mp

Str. Slt. Turturica = 2140 mp

Str. Leca Morariu (parțial) = 2705 mp

Str. Luca Arbore = 1235 mp

Str. Ștefăniță Vodă = 1235 mp

Str. Nicolae Iorga (bretea Unirii) = 3197 mp

Str. Fagului ( neterminat) = 5492 mp

Str. 22 Decembrie = 11104 mp

Str. Cuza Vodă = 1680 mp

Str. Lalelelor = 1332 mp

Str. Călimani = 1193 mp

Str. Emanuel Diaconescu

CULTURĂ A fost inaugurat bustul profesorului pictor Dimitrie Loghin în Parcul Central; A fost susținută financiară Corala ”Ciprian Porumbescu”, care a participat la Concursul Internațional de la Seul-Coreea de Sud, câștigând 2 medalii de aur; Sprijinirea financiară aunităților de cult din municipiu;

Sport A fost sprijinită financiar echipa de handbal masculin CSU Suceava; A fost organizat Crosului Sucevei, ediția a 8a împreună cu Clubul Sportiv Academia de Sport Suceava; A fost sprijinită financiar echipade fotbal Foresta Suceava; A fost sprijinită financiar echipaCSM Suceava; A fost sprijinită financiar echipade volei ; A fost sprijinită financiar echipade canotaj; A fost organizată Gala Colosseum Tournament(kickboxing) în Cetatea de Scaun;

VII. DIVERSE

Au fost sărbătorite 150 de cupluri de aur; Acordarea de abonamente gratuite TPL pentru pensionari, elevi și studenți; Premierea elevilor cu media 10 la Evaluarea națională;

NEREALIZĂRI

Nu am asfaltat cât ne-am propus în anul 2023, datorită lipsei forței de muncă calificată în acest domeniu; Sunt întârziate la implementare proiectele europene pe Programul Regional ADR Nord-Est Nu a fost finalizatăGrădinița din Cartierul Ițcani;