Elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare au fost recompensați în premieră de Consiliul Local și Primăria Putna! La serbarea de sfârșit de an, pe lângă cadourile primite de fiecare copil de la ajutoarele Moșului, s-a desfășurat și premierea celor care au obținut performanțe notabile la concursurile școlare cu participare directă în anul școlar 2021-2022. Au fost recompensați cu diplome de merit și premii în bani următorii elevi: Crețan Rareș Matei din clasa a VI-a, locul 2 la faza națională a Concursului de biologie „George Emil Palade”, Pintescu Ioana din clasa a VI-a, locul 3 la faza județeană a aceluiași concurs, echipa școlii de rugby-tag gimnaziu – campionă județeană și vicecampioană a zonei Moldovei, echipa școlii de rugby-tag ciclul primar – locul 3 la nivel județean și echipa școlii de oină fete – locul 3 la nivel județean. Menționăm că la concursurile de biologie, elevii au fost pregătiți de doamna profesoară Crețan Simona iar la întrecerile sportive și-au adus contribuția profesorii Crețan Ciprian, Bîru Dimitrie și Știrban Ana Maria.