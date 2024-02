Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, va decerna, la Berlin, în 28 februarie, distincția pentru Aleea Celebrităților artistei Sasha Waltz. Una dintre cele mai apreciate coregrafe, dansatoare și regizoare din lume, Sasha Waltz a primit o stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu în anul 2022, când nu a putut fi prezentă, motiv pentru care va fi organizată această ceremonie la Ambasada României de la Berlin, în 28 februarie, la ora 19:00.

Sasha Waltz este una dintre cele mai apreciate coregrafe, dansatoare și regizoare din lume. După ce a urmat studiile instituției School of New Dance Development din Amsterdam, și-a îndreptat atenția înspre noile direcții postmoderne ale scenei de dans din New York. În 1986 și 1987 colaborează cu companiile Pooh Kaye, Yoshiko Chumo & School of Hard Knocks și Lisa Kraus & Dancers. La începutul anilor ’90 se întoarce în Berlin, unde elaborează noi abordări coregrafice. În 1993, înființează, alături de Jochen Sandig, compania de dans Sasha Waltz & Guests. Între 2000 și 2004 activează ca director al instituției Schaubühne. În acest timp creează spectacolele de dans Travelogue și Körper și instalația-dans imersivă insideout, care se bucură de un succes internațional răsunător. În anii care urmează, își îndreaptă atenția înspre revitalizarea unor lucrări celebre de operă și balet prin intermediul tehnicilor dansului contemporan. Aceste eforturi au născut trei spectacole (Dido & Aeneas, în 2005; Medea, în 2007; Matsukaze, în 2011) care impun un nou gen – opera coregrafică. Printre spectacolele sale remarcabile se mai numără Sacre (2013), bazat pe Ritualul primăverii al lui Igor Stravinski, Kreatur (2017), creat în colaborare cu Soundwalk Collective și designerul de costume Iris van Herpen, și Exodus (2018). În prezent, Sasha Waltz se află la conducerea Baletului de Stat din Berlin, împreună cu Johannes Öhman.

Pentru meritele sale deosebite, Sasha Waltz a primit Crucea Federală Germană de Merit, fiind aleasă, în 2013, membră a Academiei de Arte din Berlin.