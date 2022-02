Contractul pentru execuția Sălii Polivalente de 5.000 de locuri din municipiul Suceava ar putea fi semnat vineri, 25 februarie, în cazul în care nu vor fi înregistrate contestații. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu după discuțiile pe care le-a avut astăzi la Compania Națională de Investiții. ”Am avut întâlniri la Compania Națională de Investiții unde am avut discuții în legătură cu semnarea contractului la Sala Polivalentă. Deocamdată nu sunt depuse contestații. Dacă situația rămâne așa vineri 25 februarie se poate semna contractul de execuție. De asemenea am avut discuții cu privire la construirea unui Stadion nou, care este in Lista Sinteză actualizată la poziția 497”,a declarat Lungu. Firma „M.I.S. Grup” din Bistrița Năsăud este cea care a câștigat licitația pentru proiectarea și execuția Sălii Polivalente din zona Metro. Licitația a avut loc la sediul Companiei Naționale de Investiții. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 129 de milioane de lei.

