Comunicat de presă : „În data de 19 iulie, un grup de copii volohi au vizitat muzeul mănăstirii Putna unde au văzut cărţi vechi, obiecte vechi şi alte vestigii din istoria mănăstirii Putna, prima ctitorie a sfântului Ştefan cel Mare. Au vizitat mormântul voievodului Ştefan şi s-au îndreptat spre chilia sfântului Daniil Sihastru, cel care era şi duhovnicul domnitorului moldovean. Pe caietul de impresii de la muzeu, Ira Volosin, una din fetele din grup, a scris următorul text: “Suntem volohi din Ucraina. Ştefan cel mare a fost şi este un exemplu bun şi un om încurajator. Excursia e o plăcere”.



La chilia unde a vieţuit Sfântul Daniil am fost întâmpinaţi de ieromonahul Dosoftei de la Putna care le-a vorbit copiilor despre războaiele voievodului Moldovei cu turcii şi cu tătarii, le-a prezentat aspecte importante din istoria Moldovei şi le-a explicat de ce e folositor să cunoaştem istoria, literatura şi arta popruului român. Părintele Dosoftei le-a vorbit copiilor şi despre folosul studierii ştiinţelor exacte (matematica, fizica, chimia etc,), precum şi noţiuni legate de dezvoltarea logicii. Acolo au stat la un picnic, iar apoi s-au îndreptat spre Suceava unde au vizitat cetatea de scaun a voievodului Stefan cel Mare. La cetate copiii au aflat despre strategiile de lupta a voievodului Stefan si caracterul sau exemplar pe care l-a avut in timpul domniei Moldovei.



Ajunsi in Suceava, copiii au mers în centrul oraşului, după care au vizitat aşezământul filantropic „Bucuria tuturor celor necăjiţi” din localitatea Râşca, unde au fost invitaţi la masă.

Vizita volohilor in Suceava face parte dintr-un proiect iniţiat de schitul „Sfinţii români” din judeţul Hunedoara, cu sprijinul consulatului român de la Solotvino şi a asociaţiei românilor din Transcarpatia.



Proiectul este intitulat „Copiii volohi – o călătorie spre rădăcini” şi are ca scop cunoaşterea de către comunitatea volohă a istoriei, geografiei, artei şi culturii poporului român, din care volohii se trag”.