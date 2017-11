Un copil de 13 ani, din Suceava, a ajuns la Spitalul Județean, după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa regulamentar strada. Accidentul a avut loc aseară, la ora 18.45, pe bulevardul George Enescu. Minorul a fost lovit de un autoturism condus de un localnic de 27 de ani. Șoferul nu consumase alcool. Tînărul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.

