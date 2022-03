“Copilul de la Auschwitz” poarta semnătură uneia dintre cele mai iubite scriitoare de ficțiune, Lily Graham. Autoare a șase romane, inclusiv a best seller-urilor The Paris Secret și The Island Villa, Graham revine în atenția cititorilor cu o poveste sfâșietoare despre supraviețuire, în care viața sau moartea se bazează pe cea mai mică șansă și fericirea poate fi găsită în cele mai întunecate momente. Un roman captivant de la prima până la ultima pagină, plin de emoții care te poartă prin experiența crudă a lagărului de la Auschwitz. O poveste reală despre iubire, prietenie și mai presus de toate despre viață.

,,(…) atinse fotografia cu ramă aurie care stătea întotdeauna pe biroul ei, înfăţişând o tânără suplă, cu păr negru ca abanosul tuns foarte scurt, ţinând în brațe un bebeluș.

Mai avea de spus o ultimă poveste.

A lor.

Și aceasta a început în iadul de pe pământ.”

Este anul 1942 și Eva Adami ia trenul cu destinația Auschwitz. Sufocată de cadavrele care o strivesc și epuizată din cauza experienței traumatizante a călătoriei lungi în condiții insalubre și inumane, Eva se mai poate gândi doar la mult așteptata revedere cu soțul ei Michal, care fusese deportat acolo cu șase luni în urmă. Dar când Eva ajunge la Auschwitz, nu există nici urmă de Michal și realitatea crudă a lagărului se prăbușește asupra ei. În timp ce are inima frântă de durere și zace tremurând pe o saltea subțire, cu capul ras de mâini brutale, aude o șoaptă. Sofie, colega ei de suferință, îi întinde mâna … Pe măsură ce trec zilele, cele două femei își destăinuie speranțele și visele: Eva speră că-l va găsi pe Michal în viață în acest loc îngrozitor, iar Sofie, că-și va regăsi fiul peste graniță, într-un orfelinat din Austria. Sofie întrevede șansa de a crea o ultimă întâlnire între Eva și Michal și știe că trebuie să o accepte, chiar dacă asta înseamnă să te împrietenești cu adversarul… Dar când Eva își dă seama că este însărcinată, se teme că le-a pus viața în pericol. Femeile promit că își vor proteja copiii, în cel mai rău caz. În tenebrele și degradarea abrutizantă din lagăr, sunt hotărâte să-și păstreze ultima speranță: dragii lor copii, pentru viețile cărora se roagă, astfel încât ei să trăiască să le spună povestea mai departe, atunci când ele nu vor mai putea. Fanii romanelor Alegerea. Acceptă cu bucurie posibilul, de Edith Enger și Tatuatorul de la Auschwitz, de Heather Morris se vor îndrăgosti de acest roman splendid.

Impresiile cititorilor: ,,Această poveste obsedantă și tulburătoare despre cele mai întunecate momente este una despre instinctul pur de supraviețuire. Este o poveste despre prietenii solide, despre spirite indestructibile și despre cea mai intensă poveste de iubire… Am fost atât de încântată de această lectură fascinantă, captivantă, încât n-am putut s-o las din mână până la final.” – Goodreads Reviewer ,,Copilul de la Auschwitz m-a fascinat de la început și până la sfârșit. Mi s-a făcut pielea de găină în timp ce o citeam… O poveste fascinantă despre supraviețuire.” – Goodreads Reviewer ,,Vei plânge, vei deveni imediat dependent de Copilul de la Auschwitz și îți va fi greu să-l mai lași din mână. Acest roman se situează în topul listei romanelor mele preferate, este o carte EXTRAORDINARĂ și valorează peste 5* EXCELENTĂ!” – Goodreads Reviewer „O carte care se joacă cu emoțiile tale, tristă și emoționantă pe alocuri, una de care nu m-am mai putut desprinde. O poveste irezistibilă, tulburătoare. O citești pe nerăsuflate într-o singură zi.” – Goodreads Reviewer ,,Această uimitoare ficțiune istorică desfășurată la Auschwitz mă va bântui mult timp de acum încolo. Este o poveste despre dragoste, speranță, prezentată printr-o combinație de secvențe din prezent și din trecut. M-a captivat definitiv, astfel încât am citit-o într-o singură zi, pentru că efectiv nu mă mai puteam opri din citit.” – Goodreads Reviewer

,,Copilul de la Auschwitz, de Lily Graham, este o poveste incredibil de frumos scrisă despre dragoste, pierdere, prietenie, familie… absolut remarcabilă.” – Abbygabbyreadsrightnow ,,Această superbă poveste de viață trebuie citită și împărtășită celorlalți. – Netgalley Reviewer ,,Această poveste va rămâne în sufletul meu. Și, în ciuda condițiilor inumane din lagăr, dragostea se poate naște în cele mai dramatice împrejurări. Splendidă!” – Goodreads Reviewer „Mi s-a părut o lectură atât de emoționantă și de evocatoare, încât m-a captivat, zi și noapte. O caracterizare excelentă a personajelor și o proză descriptivă bogată care te determină să simți frigul, foamea de zi cu zi și agonia face din această carte una de 5* pe care o recomand călduros cititorilor.” – Netgalley Reviewer

Despre autoare

Lily Graham este autoarea bestseller-urilor The Child of Auschwitz, The Paris Secret și The Island Villa, printre altele. Cărțile sale au fost traduse în numeroase limbi, inclusiv franceză, italiană, poloneză, portugheză și turcă. A crescut în Africa de Sud și a fost jurnalistă timp de un deceniu înainte de a renunța, pentru a scrie ficțiune cu normă întreagă. Primele sale trei romane au fost mai simple, ficțiune pentru femei, dar când a scris The Island Villa, – o poveste despre o comunitate evreiască secretă care trăia pe mica insulă Formentera în timpul Inchiziției spaniole –, ea a trecut la ficțiunea istorică fără să mai privească înapoi. Este autoarea a șase romane, inclusiv a best seller-urilor The Paris Secret și The Island Villa.

Acum locuiește pe coasta Suffolkului împreună cu soțul ei și cu buldogul lor englez, Fudge. Cea mai recentă carte a ei, The Flight of Swallows, a cărei acţiune se desfăşoară în Danemarca și Suedia, a fost publicată în ianuarie 2021.

Romanul “Copilul de la Auschwitz”, de Lily Graham a apărut la editura Librex Publishing și este disponibil pe site-ul https://www.librex.ro/ la prețul special de 35 de lei.