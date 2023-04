Tulburarea de spectru autist este una dintre cele mai frecvente afecțiuni cu care se confruntă o mulțime de copii. Statisticile internaționale recente estimează că 1 din 44 de copii au primit diagnosticul de autism în Statele Unite, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indică o creștere continuă a numărului acestora.

Asociația The Story of Autism militează pentru o mai bună integrare a copiilor care suferă de autism într-o societate care nu este suficient de bine dezvoltată pentru a oferi sprijinul necesar acestora.

„Indiferent de cum arată și de cum are personalitatea, fiecare copil este o minune pentru părinţii săi. Fiecare familie are propriul univers iar în situația în care în aceasta apare un copil cu autism, totul se schimbă. Ulterior, părinții încearcă să ofere toate resursele pentru integrarea ulterioară a celui mic în societate, pentru că pe măsură ce acesta creşte, universul se extinde. Astfel, a luat naștere și asociația The Story of Autism, din dorința de a crea un spațiu unde copiii cu autism să beneficieze de resursele necesare propriei dezvoltări într-un loc comun unde pot participa și copiii tipici,” a declarat Alexandra Dreghiciu fondatoarea The Story of Autism.

Asociația The Story of Autism pune la dispoziția copilului cu autism mai multe resurse de dezvoltare. Iar la prima vizită în centru presupun o discuţie cu părinţii şi o diagnoză personalizată realizate de echipa de psihologi ai asociatiei. Astfel, psihologii vor cunoaşte nivelul de adresabilitate al copilului din spectrul autismului pentru a avea un diagnostic clar. Serviciile oferite sunt integrate şi foarte aproape de nevoile fiecărui copil, indiferent de vârstă şi nivel de dezvoltare.

Tipurile de terapii de care un copil poate să beneficieze în cadrul centrului The Story of Autism:

Terapia cognitiv-comportamentală;

Terapie ocupațională;

Logopedie;

Consiliere părinți;

Kinetoterapie;

Terapie prin artă;

Meloterapie;

Asociația The Story of Autism este locul unde toate terapiile se desfășoară cu ajutorul terapeutilor cu experiență vastă în această specialitate. Comunicarea directă este principalul element pe care se bazează terapeuţii în toate tipurile de terapie realizate cu copilul cu autism. Scopul este dezvoltarea, pas cu pas, a unor abilități expresiv-creative dar și din zona motricităţii, a coordonării, și în același timp, stimularea creativităţii și curiozitatea de explorare.

Detalii pe https://storyofautism.ro