Asociația The Story of Autism, organizație non-guvernamentală şi independentă, care contribuie la îmbunătățirea calităţii vieții, implicit de a apăra și de a promova drepturile persoanelor cu tulburări din spectrul autismului, lansează campania „STOP Discriminării, toţi copiii au drepturi egale”.

În România, datele arată că în prezent sunt 558.000 de oameni cu nevoi speciale, din categoria autismului, aici regăsindu-se incluşi atât copiii, cât şi adulții. 6 din 1000 de persoane trăiesc în tărâmul acestei tulburări.

„Autism și discriminare – doi termeni care sunt, din păcate, întâlniți foarte des în aceeași propozitie. Cel mai des, aceste cuvinte sunt folosite pentru a relata experiența unui copil, însă discriminarea nu are limită de vârstă, iar în contextul autismului, suferă atât copilul cât și părintele. Motiv pentru care, societatea trebuie să conștientizeze cât de important este ca noi toți să fim empatici cu persoanele din jurul nostru”, declară Alexandra Dreghiciu, fondatoarea Centrului THE STORY OF AUTISM.

În general, oamenii din jurul nostru ascultă povestea, analizează ș imerg mai departe, uită…Fiecare dintre noi are o poveste, fiecare este diferit în felul său dar pe noi toți ar trebui să ne unească un lucru – capacitatea de a neidentifica afectiv.

Chiar dacă fiecare persoană se dezvoltă diferit, asta nu înseamnă că nu suntem la fel. Unicitatea The Story of Autism se remarcă prin Prietenie, Dezvoltare Personală și Integrare. Acestea sunt ideile principale de la care a luat naștere povestea. Aceasta a fost creată din dorința de contribui la o societate mai bună, prin intermediul altor două proiecte:

Povestealui Luca – un spectacol de teatru educativ-incluziv pentru copiii tipici și pentru cadrele didactice. Aceasta are rolul de a aduce în lumină lumea interioară a copilului autist, dificultățile cu care se confruntă și maniera în care percepe viata.

Make a Friend – un proiect în care copiii tipici vin la centru și se joacă împreună cu copiii cu autism, astfel, realizându-se o mai bună dezvoltare pentru ambele categorii de copii.

𝐒𝐩𝐮𝐧𝐞 𝐒𝐓𝐎𝐏 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐈, 𝐭𝐨𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐢 𝐚𝐮 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞!

Detalii pe https://storyofautism.ro