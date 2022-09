Începând din cea de-a şasea ediţie a show-ului, difuzată duminică, de la 20:00, la Antena 1, se va face o schimbare surprinzătoare, întrucât juriul va avea un nou membru. Cel care îl va înlocui pe Mihai Bendeac este Costel Bojog, unul dintre cei mai apreciați și iubiți comedianți de la noi, notează click.ro.

Costel Bojog a dezvăluit faptul că este foarte încântat de noul său rol, în calitate de jurat, întrucât are oportunitatea de a cunoaște oameni speciali. Acesta a avut parte de roast-uri dure, însă până la urmă este un lucru care îi dă farmec concursului. „Am primit cu bucurie propunerea de a lucra cu Delia şi Cheloo și sunt încântat că am șansa să cunosc oameni interesanți și valoroși la masa juraților. Sigur că n-am scăpat nici de roast-urile usturătoare, dar iUmor este şi despre asta, pentru că … iUmor şi n-ai scăpare! Până acum m-am distrat foarte tare şi am învăţat multe! E o experienţă grozavă!”, a mărturisit Costel Bojog, potrivit sursei citate.

Află mai multe, accesând: https://click.ro/primetime/costel-bojog-noul-jurat-iumor-2208519.html