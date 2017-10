Cu un lot mult subțiat din cauza accidentărilor și a statutului de semiprofesionist a jucătorilor, CSM Suceava s-a prezentat la finele acestei săptămâni, la meciul din etapa a V-a a Diviziei Naționale de rugby de pe terenul formației RC Bârlad. După o primă repriză bună, sucevenii au cedat fizic în partea secundă și au pierdut în final cu 38-16.

”Am făcut un meci bun în prima repriză care s-a încheiat cu scorul de 16-11 în favoarea gazdelor. Am avut continuitate în joc, am dominat și am fi putut avea avantaj. În repriza a doua am căzut fizic, nu am avut o bancă destul de consistent din cauza indisponibilităților și am pierdut net.

Păcat de efortul depus în primele 40 de minute, însă acum plătim pentru pregătirea mai slabă făcută în acest presezon competițional. Dacă nu ai majoritatea jucătorilor într-un stagiu de pregătire centralizat este greu să te menții la același nivel pe durata unui meci. Sper ca la următorul joc, la Arad, să avem la dispoziție un lot mai competitiv” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Marius Colțuneac.

Rezultate înregistrate în etapa a V-a:

Gloria Buzău – Tomitanii Constanța 8-14

CSM Petroșani – CS Năvodari 13-8

RCM Galați – CSUAV Arad 45-0

RC Bârlad – CSM Suceava 38-16

Clasament

1. Gloria Buzău 5 4 0 5 120-88 3pcte bonus 19

2. CS Năvodari 5 3 0 2 179-97 4pcte bonus 16

3. RC Bârlad 4 3 1 0 130-81 2pct bonus 16

4. Ştiinţa Petroşani 5 3 1 1 132-83 1 pct bonus 15

5. Tomitanii Constanţa 3 2 0 1 68-46 1 pct bonus 10

6. RCM Galaţi 5 2 0 3 137-122 2pct bonus 10

7. CSM Suceava 4 0 0 4 76-123 2pcte bonus 2

8. CSUAV Arad 5 0 0 5 53-255 1 pct bonus 1