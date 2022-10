La data de 19 octombrie 2022, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, efectuează 7 percheziţii domiciliare, în municipiul Suceava și localitățile limitrofe, la persoane bănuite de trafic de droguri de risc și mare risc, trafic de droguri de risc, în formă continuată, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive și deținere de droguri de risc, în vederea consumului propriu, fără drept.

Din cercetări a reieșit că, începând cu luna iunie 2022, mai mulți tineri, din municipiul Suceava, ar fi desfășurat activități ilicite din sfera traficului de droguri și comercializării de substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, comercializând atât droguri de mare risc (amfetamină, MDMA – ecstasy), droguri de risc (cannabis), cât și noi substanțe psihoactive.

Astfel, una dintre persoanele cercetate ar fi comandat, la data de 19 mai 2022, de pe un site de profil, mai multe produse din sfera traficului ilicit de droguri (semințe de plantă de cannabis, îngrășăminte etc.), cu ajutorul cărora ar fi înființat o cultură de cannabis, de tip indoor, într-o garsonieră din municipiul Suceava.

Ulterior, ar fi comercializat cannabis consumatorilor din municipiul Suceava, dar și din localitățile limitrofe, fiind identificate mai multe persoane care ar fi cumpărat cannabis de la acesta.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

La activități participă și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.

Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii întregii activități infracționale, identificării și tragerii la răspundere penală a tuturor participanților.