Județul Suceava încheie anul cu o mare premieră. Cinci lucrări ale sculptorului român Constantin Antonovici, ucenic al marelui Constantin Brâncuși, au ajuns de la New York în municipiul Suceava fiind donate de unul dintre legatarii săi Muzeului Național al Bucovinei. Două dintre cele cinci lucrări au fost prezentate astăzi de către vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă împreună cu directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, Emil Constantin Ursu. Este vorba de chipul marelui compozitor Ciprian Porumbescu și de o lucrare care reprezintă o bufniță. ”Lucrările au ajuns cu contribuția lui Cristinel Boghian care a fost cel care practic a mijlocit această donație în calitate de contributor și a lui Ștefan Benedict în calitate de donator. Înregistrăm o premieră în sensul că e prim a dată când donațiile vin din SUA. Este un moment impoortant acum înaintea sărbătorilor de iarnă”, a precizat Niculai Barbă.

El a subliniat că sculpturile vor fi prezentate publicului precizând că vor fi puse mult mai bine în valoare odată cu înființarea Muzeului de Artă. Barbă a relatat cum a ajuns această donație la Suceava. ”Povestea a început în 2018 când mai mulți dintre cei care sunt în Diaspora au fost prezenți la Suceava și atunci cu ocazia decernării distincției ”Meritul Bucovinei” domnul Boghian spunea că are de gând să întoarcă cumva onoarea care i-a fost conferită. Nu a fost singurul care a avut această inițiativă. Ne și gîndim ca la un moment dat să facem o colecție intitulată Zestrea Bucovinei. Este un moment important iar noi ca administrație trebuie să găsim și un loc pentru ca aceste lucrări să fie prezentate și publicului sucevean. Cei din SUA spuneau că au ales să doneze Bucovinei aceste lucrări pentru că atunci când se întorc acasă să le poată vedea și aici. Prin umare este și obligația noastră de a crea un cadru și aici mă refer concret la Muzeul de Artă. Anul viitor vom demara înființarea acestui Muzeu de Artă la Suceava. Cum intențiile noastre de a accesa fonduri extrabugetare, fonduri europene, pentru construcția Muzeului de Artă la Suceava nu s-au putut materializa vom începe lucrările la acest muzeu cu fonduri proprii. Prin urmare vom propune ca în proiectul buget pentru anul viitor să prindem banii necesari. Fiindcă este și sculptura lui Ciprian Porumbescu acest lucru vine bine pentru că anul viitor vom avea Festivalul de Artă ”Cipran Porumbescu” și poate 2023 va fi un an Ciprian Porumbescu, un an de anvergură sau an național dacă nu chiar internațional”, a spus vicepreședintele CJ.

Barbă a menționat că cele cinci sculpturi au venit însoțite de două documente foarte importante. Unul este o scrisoare de recomandare de la Constantin Brâncuși datată Paris, 9 mai, 1951 iar celălalt reprezintă un album bilingv a monografiei sculptorului Constantin Antonovici care conține un mesaj de la Cristinel Boghian- contributor și Ștefan Benedict – donator.

La rândul său Emil Constantin Ursu a făcut o scurtă caracterizare a lui Constantin Antonovici. ”Este un artist româm născut într-un sau din Neamț care a terminat Academia de Arte Frumoase de la Iași și Academia de Arte Frumoase de la Viena. A ucenicit câțiva ani în Tirol desăvârșindu-se în arta sculpturii lemnului a fost asistent de atelier la Constantin Brâncuși între 1947-1951 Este din păcate un artist care a creat mai mult în Occident iar lucrările sale în proporția cea mai mare se regăsesc în SUA fie la cei doi legatari testamentari dintre care unul a făcut această donație fie la galeria Gertrude Stein cea mai importantă galerie din New York. Este un artist total care însă a fost mult marcat de simbolistica bufniței. Bufnița în mitologie este unul din subiectele cele mai des întâlnite și cele mai misterioase însă este un portretist desăvârșit și un creator de artă religioasă deosebită. Nu întâmplător în New York NY are mai multe lucrări care aparțin catedralelor de acolo”.