Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava a primit 3,6 milioane de lei pentru compensarea pierderilor din perioada pandemiei de COVID-19. Gheorghe Flutur a declarat că alocarea acestei sume reprezintă un sprijin important pentru Aeroport din partea Guvernului și Uniunii Europene.

Alocarea acestei sume vine după ce Parlamentul a votat amendamentul propus de Consiliul Județean Suceava, fiind sprijinit de parlamentarii PNL și PSD, prin care s-au alocat 28 de milioane de lei pentru ratele și dobânzilor la proiectul Utilități și Mediu la Standarde Europene. ”Asta înseamnă că primăriile nu vor mai fi îngrijorate că li se vor bloca conturile și se vor putea concentra pentru noi proiecte încă de la începutul anului.

Aeroportul sucevean, aflat în subordinea Consiliului Județean Suceava, a primit cele 3,6 milioane de lei în urma unui ordin comun emis de miniștrii Dezvoltării și Transporturilor. Suma reprezintă echivalentul pierderilor înregistrate în perioada pandemiei de COVID-19. Pierderile vor fi compensante de la Guvern și apoi decontate din fondurile europene. Este o gură de oxigen, un sprijin extrem de important pentru aeroportul sucevean, care alături de alte aeroporturi din țară primesc o șansă însemnată de redresare și dezvoltare. În primele zile ale noului an, urmează să aibă loc o ședință extraordinară a Consiliului Județean Suceava pentru o rectificare bugetară, astfel încât suma de 3,6 milioane de lei să fie transferată Aeroportului. Mă bucur că am găsit sprijin atât la Guvern, cât și la majoritatea parlamentară și sper că așa cum s-a întâmplat în aceste zile, când au fost mai multe vești bune pentru județul Suceava, așa va fi și anul viitor și în anii viitori”, a declarat Flutur.