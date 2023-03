La doar 18 ani a rămas fără piciorul drept. Cancerul nu i-a furat doar piciorul, ci și copilăria. Este povestea cutremurătoare a unui adolescent răpus de o boală necruțătoare. Tratamentul salvator costă peste 90.000 de euro.

,,Anatolie a primit foarte greu această veste. A fost nevoie de discuții prelungite cu medici pediatri, cu psihologi ca să fie de acord să îi amputeze piciorul. Până la urmă a cedat, pentru că i s-a promis că nu va mai avea boala asta în viitor. Acum e însă devastat. A fost o lovitură crâncenă pentru el să afle că boala i-a revenit, de această dată la plămâni. E din ce în ce mai deprimat, deoarece durerea este insuportabilă. Până să afle că are tumoră la plămâni, Anatolie era resemnat deja că și-a pierdut piciorul și se bucura din nou de viață. Acum este din nou foarte îndurerat, mai ales că are nevoie de ajutorul nostru non-stop,” ne-a mărturisit Maria Cumpătă, mama tânărului greu încercat de viață la o vârstă atât de fragedă.

Au urmat ședințe de chimioterapie, internări repetate, durere și disperare pentru un copil care a trebuit să renunțe la liceu, la prieteni și la clipele petrecute cu cei dragi.

,,Când am auzit același diagnostic și a doua oară am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare, nu știam pe unde merg. Am intrat într-o anxietate puternică. Soțul, care lucra în construcții în străinătate, a trebuit să se întoarcă acasă pentru că eram disperată. Cu ajutorul lui am reușit să îmi țin cumpătul și să merg mai departe pentru copilul meu – el are nevoie de ajutorul meu necondiționat și trebuie să fiu tare pentru el. Anatolie este un băiat foarte puternic, ce luptă prin rugăciune către Dumnezeu și crede ca va învinge totuși această boală, deși are și momente de deznădejde,” povestește cu lacrimi în ochi mama băiatului.

După 18 ședințe de chimioterapie, medicii i-au recomandat un tratament inovator intr-o clinică din Turcia. Costurile sunt însă inimaginabile pentru o familie obișnuită cu trei copii. 95.000€, atât costă viața unui adolescent bolnav de cancer la plămâni.

,,Ne descurcăm foarte greu. Eu am lucrat mult timp ca bucătar, dar acum sunt casnică, pentru că Anatolie are nevoie de asistență permanentă. Soțul a muncit până nu demult în Germania, în construcții. Cu banii strânși în străinătate a plecat cu băiatul în Turcia, însă acum trebuie să facem rost de o sumă foarte mare în comparație cu posibilitățile noastre financiare,” ne-a mărturisit mama lui Anatolie.

Părinții sunt disperați fiindcă nu văd cum ar putea să facă rost de prețul cerut de medicină pentru viața fiului lor. Este și motivul pentru care au apelat la sprijinul Asociației Salvează o inimă, care a demarat rapid o campanie de strângere de fonduri.

,,Nu își dorește nimeni să aibă vreodată un diagnostic crunt și să se afle în imposibilitatea de a-și putea achita propriul tratament, practic propria șansă la supraviețuire… Într-un astfel de scenariu, oricine și-ar dori să primească ajutor de oriunde, numai să scape, să poată învinge nemilosul cancer. Tocmai de aceea, haideți să îi ajutăm și pe acești oameni să-și salveze băiatul de la moarte. Să fim noi cei care înțelegem durerea, teama, disperarea și suferința din sufletul tânărului aflat la început de drum în viață, să nu îl lăsăm să se piardă!” Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/anatolie-cumpata/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Anatolie Cumpătă!