Paula Seling, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, a făcut publică o informație extrem de sensibilă. Cântăreața le-a prezentat-o tuturor pe fiica ei, Elena, pe care a adoptat-o în urmă cu 6 ani și de care nimeni nu a știut prea multe, notează click.ro.

„Cu toate întâmplările din viețile noaste, tatăl ei este foarte implicat în creșterea ei, ii este foarte apropiat și face tot posibilul să petreacă mult timp împreună . În ultima perioadă, media a început să scrie tot felul de lucruri, unele total pe lângă realitate . Nu mă afectează și nici nu doresc să comentez nimic. Însă dacă o afectează pe ea, este grav . Într-o zi m-a luat la discuții și mi-a spus că o prietenă i-a atras atenția asupra unui articol ce spunea că Paula Seling nu are copii. Înainte de acest moment, eu am evitat să răspund la întrebări în interviurile mele, despre intimitatea familiei și am încercat să mă asigur că răspunsurile mele nu pot fi interpretate în așa fel încât să o afecteze pe ea.

S-au găsit, însă, jurnaliști care nu înțeleg că intimitatea este un drept și că un răspuns evitat are un anumit rost iar titlurile mereu sunt puse de alte persoane care au meseria de a găsi hook-uri incitante pentru click-uri. M-am mirat și m-a afectat , gândindu-mă la ce o fi în inimioara ei.”, este parte din mesajul scris de Paula Seling pe pagina ei de Facebook, potrivit sursei citate.

