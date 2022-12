Îndrăgitul Jorge și soția lui au ajuns și la psiholog. Artistul a făcut câteva dezvăluiri tulburătoare despre trecutul său. Noul concurent de la Survivor România a rememorat câteva din momentele grele din viața lui, dar spune, potrivit click.ro, că își dorește să fie „un om mai bun, un tată mai bun, un soț mai bun.” Jorge (40 ani) și Ramona Prodea, femeia de afaceri care arată trăznet la 50 de ani, formează acum un cuplu de invidiat. Trecutul n-a fost însă blând pentru cei doi. Mai întâi, cântărețul a vorbit despre problemele financiare pe care le-a avut.

Concret, Jorge ajunsese în punctul în care cheltuia aproape tot de câștiga, fără a se putea opri. Acesta a recunoscut că a fost la o constelație pentru a afla de ce nu poate să țină banii pe care îi câștiga. „Am avut o problemă, oricât de mult aș fi încasat, cheltuiam tot. Aveam o relație diferită cu banii, ciudată, pe care am și lucrat-o la o constelație, am făcut special pentru treaba asta, de ce nu pot să țin banii care vin la mine. Nu știam cum să fac ca să îi înmulțesc, ca să fie din ce în ce mai mulți și să rămână la mine. Și am lucrat câteva ore pe tema asta, câteva sesiuni și, da, am înțeles energia banilor, am înțeles cum să mă comport cu ei. Noi venim și cu bagaje din trecut și cu tot felul de limitări din partea celorlalți sau a familiei. Uneori nu putem să înțelegem de ce facem anumite lucruri, de ce acționăm într-un anumit fel”, a povestit Jorge, pentru Impact.ro.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/jorge-probleme-mari-in-relatia-cu-ramona-a-ajuns-2229873.html