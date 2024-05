Premenopauza le aduce femeilor multe transformări hormonale și provocări, care le influențează starea de bine, dar mai ales sănătatea. Pentru a face față cu succes acestei etape firești a vieții, este esențial să înțelegem rolul hormonilor, al stilului de viață, al somnului și că nu există o rețetă standard pentru toate femeile, dar nici scurtături, precum suplimentele luate fără îndrumare către care se îndreaptă, des, majoritatea.

Claudia Buneci, nutriționist și coach de medicină funcțională pentru echilibrare hormonală, în mod special pentru femei aflate la premenopauză, explică de ce sunt benefice aceste suplimente, care este rolul lor și modul optim de a le folosi în menținerea echilibrului hormonal și a bunăstării.

Corpul ne semnalează când trebuie să acționăm

Atenția cea mai mare ar trebui să fie la corp și semnalele pe care le transmite, iar dacă ascultăm cu atenție, calea spre echilibru hormonal devine mai ușor de străbătut, chiar și cu ajutorul suplimentelor, luate personalizat după simptomatologia și nevoile individuale.

Crampele musculare sau agitația, palpitațiile sau insomnia pot semnala o carență de magneziu. Dar asta nu este suficient să știm – căci există multiple tipuri de magneziu – ororat, treonat, citrat, bigliscinat.

Care e cel mai bun? Cel de care are corpul tău nevoie, așa cum se vede la un screening cu un specialist în medicină funcțională, naturopat, medic și la analize.

Plânsul „din nimic”, crizele de furie și constipația, pe faza luteală (înainte de menstră), pot transmite că există un dezechilibru la nivelul estrogenului, iar un supliment adecvat, combinat cu schimbări ale stilului de viață, poate elimina complet sau diminua semnificativ aceste simptome.

Eructațiile sau gazele pot semnala probleme cu mucoasa intestinală sau existența unui dezechilibru al microbiomului – care arată clar că digestia nu este optimă, implicit procesul de eliminare a hormonilor folosiți în procele naturale ale corpului este și, de aici, lucrurile pot să evolueze negativ. Un supliment cu enzime digestive poate fi un prim pas de ajutor pentru această situație.

Sunt suficiente analizele pentru a ne da seama ce suplimente să luăm?

Cu siguranță e necesar să ne testăm și să aflăm nivelurile de vitamine și minerale din corpul nostru pentru a ști ce suplimente ne sunt necesare. Însă e important de știut că analizele nu sunt indicatori unici ai decifiențelor sau exceselor din corp. Ele reflectă statusul mineralelor circulante, adică au foarte mare legătură cu ceea ce mâncăm. Analizele pot ieși satisfăcator dacă în zilele anterioare am consumat alimente bogate în respective vitamine și minerale testate. Nu ne vor spune, totuși, care este situația reală în celulă – unde se întâmplă, de fapt, procesele care ne influențează starea – crearea de energia, acțiunea hormonilor tiroidieni etc. De aceea, suplimentele vin la pachet cu recomandarea de a lucra cu specialiști buni, care pot face verificări încrucișate între diverse analize și se pot uita în ansamblu la diferite combinații de indicatori în raport cu simptomele.

Suplimentele nu înlocuiesc stilul de viață sănătos

Deși ne-ar plăcea să putem face asta, nu putem regla un stil de viață nepotrivit nevoilor corpului doar din suplimente. Alimentația, somnul și mișcarea sunt elemente cheie care ne influențează nivelul de sănătate și bunăstare, nu doar în premenopauză, ci în orice moment al vieții. O farfurie cât mai colorată și mai bogată în nutrienți, care se susțin unii pe alții în mod natural pentru absorbție, ne va ajuta să asimilăm vitaminele și mineralele de care corpul nostru are nevoie – un exemplu la îndemână este vitamina C, care ajută la absorbția fierului. De aceea, o mâncare cu spanac, aliment bogat în fier, combinată cu un aliment bogat în vitamina C, de exemplu ardeiul sau lămâia, se potrivesc de minune. Suplimentele au rolul de a susține practicile noastre de zi cu zi, nu de a le înlocui.

Există o rețetă standard de suplimente pentru femeile la premenopauză?

Fiecare corp este unic și sunt o mulțime de factori care combinați ne dau setul optim de suplimentele de care avem nevoie pentru a ne păstra hormonii în armonie.

Cel mai bun indicator pentru o femeie, care vrea să știe ce suplimente să ia pentru a-i fi de un real folos este simptomatologia pe parcursul ciclului menstrual .În faza foliculară, spre exemplu, majoritatea femeilor se simt pline de energie și vitalitate, au mai multă poftă de viață. Atunci e perioada în care poate fi susținută această energie creatoare cu suplimente precum Omega 3, zinc, magneziu, coenzima Q10 sau vitamina D. În schimb, la faza luteală, corpul are nevoie de ajutor –constând în alimente și uneori și în suplimente – în procesul de detoxifiere al estrogenului. Eliminarea estrogenului folosit este important ca să reducem sau să facem să dispară sindromul premenstrual (care nu este normal) și să avem menstre prietenoase, pe parcursul cărora să nu avem nevoie de antiinflamatoare, care afectează flora intestinală. Sucurile verzi și cantitatea mai ridicată de legume alături de un complex de vitamine B, Vitex, magneziu, 5HTP ori glutathion – în funcție de nevoiel fiecărei femei, pot fi un kit ideal pentru etapa aceasta a ciclului menstrual.

Pornim întotdeauna de la obiectiv

Așa cum e în orice aspect al vieții, și în ce privește administrarea suplimentelor trebuie șă știm clar care ne este intenția – ce vrem să ajustăm, rezolvăm, potențăm. În funcție de asta depinde atât combinația de suplimente, cât și modul de administrare, momentul zilei și perioada.

Suplimentarea inteligentă în premenopauză pentru energie și claritate – eveniment gratuit de informare

Suplimentele sunt un subiect complex, de aceea abordarea integrată este recomandată de specialiștii în sănătatea feminină, precum Claudia Buneci, nutriționist și functional health coach. Ea a vorbit pe larg despre suplimentele recomandate în premenopauză în webinarul gratuit pe care l-a avut de curând. Puteți solicita înregistrarea webinarului până în data de 24 mai accesând acest link: https://bit.ly/3wr9ca3

Despre Claudia Buneci

Claudia Buneci este health coach, consilier de echilibru hormonal și mamă a trei copii. A absolvit cursul de tehnician nutriționist în România, apoi Institute for Integrative Nutrition din SUA. Plecând de la dorința de a înțelege cât mai multe despre puzzle-ul care contează pentru sănătatea femeii, a urmat mai multe cursuri despre echilibru hormonal, energizare, alimentație în sarcină și în perioada postpartum. Claudia lucrează, în prezent, cu femei pentru a le susține să-și echilibreze hormonii în premenopauză, să aibă energie și să atingă greutatea optimă. Crede cu tărie în echilibrul dintre emoțional și fizic. De aceea, abordarea sa începe cu identificarea alimentației optime pentru fiecare dintre cliente și merge dincolo de farfurie, către stilul de viață. Mai multe despre activitatea Claudiei găsiți pe site-ul său, www.pofta-de-viata.ro.