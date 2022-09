Toate mamicile sunt nerabdatoare sa isi intalneasca bebelusii nou-nascuti si sa comunice pentru prima data cu micutii. Ei bine, exista cateva metode prin care parintii, in special mamele, pot conversa verbal si nonverbal cu bebelusii care inca nu si-au terminat perioada de sarcina.

Potrivit site-ului lumealuijunior.ro, dupa aproximativ 30 de saptamani de sarcina, bebelusii sunt destul de bine dezvoltati si au capacitatea de a auzi si intelege sunetele din exterior. Astfel ca, de la comunicarea prin bataile inimii, se va ajunge la miscari din partea fatului ca raspuns la vocile parintilor.

Iata cateva modalitati prin care mamicile ii pot transmite fatului sentimentele si gandurile lor.

Muzica

Cea mai buna metoda de a te relaxa impreuna cu fatul este de a porni melodiile tale preferate. Acestea trebuie sa fie la un volum mediu si alese cu grija pentru a nu-l agita pe micut. Majoritatea bebelusilor devin mai linistiti ascultand muzica de opera. Insa, acest lucru nu este obligatoriu. Deoarece bebelusii reactioneaza la starile tale de spirit, poti asculta muzica ta preferata care te face fericita si relaxata. Acestia vor adopta reactia ta la melodie si o vor copia.

Un sfat important este sa nu incerci sa le pui muzica prin casti. O multime de persoane au apelat la plasarea castilor pe burtica, insa acesta metoda poate fi mult prea puternica pentru fat. Astfel ca, muzica de la boxe, setata la un nivel mic spre mediu este ideala.

Povesti si cantece rostite de mama

Cel mai fascinant moment al unei sarcinii este reactia bebelusului la vocea mamei. Atunci cand vorbesti cu micutul sau ii canti, in functie de luna de sarcina, poti observa cum bebelusul va comunica si va raspunde vocii tale prin miscari si lovituri. Aceasta este o modalitate excelenta de a te conecta si a intelege reactiile fatului si de a realiza ca micutul iti recunoaste vocea.

Incearca sa ii spui povesti, fie ca este vorba de scene fantastice sau pur si simplu despre cum a fost ziua ta, sau sa ii canti piese de leagan care sa il relaxeze. Cu timpul, vei invata ce ii place si displace fatului prin reactiile sale.

Maseaza-ti burtica

O modalitate buna de a-i comunica fatului ca esti cu el este prin a-ti masa foarte usor burtica. Poti incerca sa trasezi forme cu un deget si, dupa un timp, vei observa ca micutul iti raspunde prin lovirea cu piciorusele in exact acelasi punct.

Poti sa apelezi la acest joc in momentele in care micutul este energic si simti ca are nevoie de distractie. Atunci cand micutul te loveste de nicaieri, apasa foarte usor in acea zona cu un deget pentru a comunica faptul ca il asculti si vrei sa comunici cu el.

Nu uita ca mamicile comunica permanent cu fatul. Acestia simt fiecare stare si emotie a mamei si ii pot simti bataile inimii. Din acest motiv este extrem de important ca mamicile insarcinate sa fie inconjurate de elemente care le provoaca linistea si relaxarea. Cu cat tu esti mai nelinistita si agitata, cu atat va fi si fatul tau.