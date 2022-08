“Acasa” este locul care ar trebui sa ne ofere cele mai frumoase sentimente: fericirea in momentul in care simti parfumul unic al camerei tale, linistea oferita de carti, plante si serialele preferate si relaxarea dupa o zi aglomerata la locul de munca.

Desi poate nu ne petrecem destul timp acasa, trebuie sa ne construim propriul loc de relaxare in care sa ne putem retrage de oricate ori simtim nevoia de liniste si pace. Nu este nevoie de cheltuieli prea mari pentru a face acest lucru realizabil, doar de creativitate, obiectele preferate si dorinta de crea ceva al nostru.

Daca si tu iti doresti sa ai un astfel de loc in casa ta, insa stii cu ce sa incepi, iata cateva idei care te-ar putea ajuta sa iti creezi coltisorul tau de relaxare.

O terasa minimalista

Deoarece iti petreci mult timp intre patru pereti la locul de munca, este posibil sa simti nevoia de putin aer curat, astfel ca locul perfect pentru tine nu ar trebui sa fie neaparat in casa, ci pe terasa. Chiar daca ai un spatiu limitat iti poti crea un loc perfect in care sa te poti bucura de aerul proaspat si de cateva momente de relaxare.

Tot ce ai nevoie pentru a-ti face acest coltisor sunt doar doua obiecte: o bancuta de exterior si o masuta de cafea. Secretul este de a alege obiectele care te reprezinta si care se potrivesc cu personalitatea ta.

Decoreaza locul pe gustul tau. Aseaza cateva plante naturale pe masuta, langa bancuta sau chiar atarnate de peretii casei, alege cateva pernute decorative pentru a sta cat mai confortabil si pune muzica ta preferata. Daca este seara, asigura-te ca iei cu tine si o paturica pufoasa, un ceai sau un pahar de vin si asculta linistea noptii din coltisorul tau sigur.

O fereastra canapea

Una din cele mai inspirate creatii pentru iubitorii de relaxare este fereastra al carei pervaz poate fi folosit drept canapea. Alege cea mai mare fereastra din casa ta si construieste cu ajutorul unui tamplar priceput canapeaua pervaz.

Daca iti doresti ca aceasta sa fie cat se poate de rezistenta si sa nu se curbeze odata cu trecerea anilor, apeleaza la fereste lemn stratificat. Acesta este un material dur, care care va asigura o viata lunga pentru mobilierul tau.

Pentru a personaliza si mai mult locul, decoreaza-l cu pernute, flori, fotografii ale persoanelor dragi si, nu in ultimul rand, asigura-te ca sub canapea ai destule rafturi pentru a pune toate cartile tale preferate.

Petrece cele mai frumoase momente in creatia ta unica cu povesti atat de bune incat nu le vei putea lasa din mana.

Un dormitor confortabil

Daca nu iti doresti sa redecorezi casa sau nu ai destul loc pentru o terasa, dormitorul este cel mai bun loc in care te poti relaxa ore in sir, departe de agitatia orasului. Deoarece aici este locul in care iti petreci cel mai mult timp cand esti acasa, asigura-te ca ai toate cele necesare pentru a te simti bine si a te distanta de probleme.

Cu doar cateva obiecte iti poti face dormitorul un colt de rai: o tava din lemn pe care iti poti aseza laptopul, cana de cafea si mancarea pentru a te bucura de serialul preferat, multe perne si paturi pufoase in care sa te scufunzi si sa te simti protejata, led-uri colorate ce se lipesc pe pereti pentru a-ti lumina camera in nuante subtile si ghirlande luminoase de poze pline de amintiri cu cei dragi.

Nu trebuie sa apelezi la sume enorme pentru a-ti crea un loc de liniste acasa, folseste obiectele tale preferate care te fac fericita, aduna-le intr-un loc, decoreaza spatiul pe gustul tau si vei obtine rezultatul dorit.