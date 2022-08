Pe masura ce cresc, este important ca cei mici sa aiba hrana sanatoasa, un mediu sigur si armonios in care sa se dezvolte, sa le fie stimulata mintea si sa li se ofere posibilitatea de a invata mereu ceva nou. Jocurile de imaginatie sunt o modalitate naturala prin care prichindeii trecuti de varsta de 3 ani descopera lumea inconjuratoare si invata lucruri interesante.

Exista multe beneficii uimitoare ale jocurilor de imaginatie si, daca esti creativ, nimic nu te poate limita in a gasi cele mai bune solutii. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa creezi in gradina un spatiu perfect in care micutul tau sa isi poata exersa imaginatia.

Dar, inainte de a trece la subiect, hai sa aflam mai multe lucruri despre acest tip de joc!

Ce este jocul de imaginatie?

Jocul de imaginatie se poate defini ca fiind actiunea de a crea povesti care implica perspective multiple si manipularea ideilor, a emotiilor si a sentimentelor. In esenta, jocul de imaginatie este un joc de simulare care implica fantezie, analiza si interpretarea povestilor, a temelor si a unor idei. Totodata, este un joc versatil care faciliteaza exprimarea cat mai simpla a emotiilor.

Jocul de imaginatie este o componenta vitala in dezvoltarea armonioasa a unui copil. Ii ajuta pe cei mici sa devina adulti creativi capabili sa isi foloseasca imaginatia, acest lucru fiind o abilitate foarte importanta mai tarziu in viata si necesara in multe profesii.

Avand in vedere faptul ca jocul de imaginatie este vital in dezvoltarea copilului tau, hai sa vedem 4 modalitati prin care il poti promova chiar in gradina din spate.

Instaleaza o casuta pentru copii in gradina

O casuta pentru copii incurajeaza jocul de imaginatie prin numeroasele moduri in care poate fi utilizata pentru a explora lumea, pentru a crea scenarii si povesti, pentru a juca diverse roluri sau a-i imita pe adulti. De asemenea, este locul ideal unde papusile pot bea ceai, poate fi castelul de gheata al unei printese sau, de ce nu, o casuta de pirati sau de supereroi.

Cand se joaca in casute pentru copii, micutii intra intr-o lume a imaginatiei si devin extrem de creativi. Se poate spune ca aceste jucarii de exterior sunt platforma perfecta pentru a promova jocul de imaginatie atat la copii, cat si la parintii care participa si ajuta la creare unor scenarii noi.

Instaleaza un leagan de gradina

Leaganele, din lemn sau din plastic, adauga o noua dimensiune jocului de imaginatie din gradina. Cu totii avem amintiri din copilarie cand eram impinsi in leagan de parinti si ne bucuram ca ajungem tot mai sus si mai sus, cat mai aproape de cer!

Leaganul este o alta jucarie de exterior care poate incuraja prichindeii sa isi foloseasca imaginatia. Pentru siguranta, alege ceva de calitate, cat mai sigur si mai stabil. Astfel, cei mici se pot juca si singuri, fara a fi necesar sa fie ajutati sau supravegheati indeaproape de parinti.

Joaca-te cat mai des cu copilul tau in gradina

Cand te joci cu copilul tau, legatura dintre voi se consolideaza iar relatia devine mai armonioasa si mai stabila. Totodata, se dezvolta increderea reciproca si abilitati sociale, emotioanale, cognitive si de comunicare, care sunt extrem de importante pentru copil.

Jocul in gradina cu copilul tau ii ofera acestuia sansa de a-si extinde imaginatia inspirandu-se din ideile tale. Impreuna sigur veti gasi cele mai atractive idei pentru a le pune in scena si a crea o adevarata piesa de teatru sau pentru a inventa un joc nou.

Asigura-i copilului tau timp de joaca nestructurat

Jocul cu parintii are beneficii la fel de mari ca si jocul de unul singur, cu prietenii sau cu fratii. Cand cei mici se intalnesc, creeaza situatii imaginare si incep sa joace diverse roluri. De asemenea, acesta este un moment care le ofera ocazia de a-si dezvolta abilitatile sociale si de a-si testa emotiile in diverse contexte si situatii.

Acum crezi si tu ca jocul de imaginatie este benefic pentru copilul tau? Daca da, in ce mod iti propui sa il favorizezi in gradina din spatele casei?