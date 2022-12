Spitalul Județean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou> Suceava derulează cursul „Comunicarea în mediul spitalicesc – repere pentru succesul tău personal și profesional”. Proiectul are loc în parteneriat cu Primăria Suceava și Asociația <Psyvolution>, iar la el participă medici, asistenți, infirmiere, îngrijitoare, brancardieri și personal TESA. Medicii și asistenții vor primi credite de Educație Medicală Continuă. Cursul se desfășoară câte patru ore pe zi, sâmbătă și duminica, și va dura zece luni. Pentru început, la curs au mers angajații din Unitatea de Primire a Urgențelor și din ambulatorii. Purtătorul de cuvânt al spitalului, doctorul Dan Teodorovici a transmis următorul mesaj: „Ne dorim îmbunătățirea comunicării dintre diferite categorii de personal, a comunicării personal medical și auxiliar-pacient, personal medical și auxiliar – aparținători, pentru a oferi un act medical performant într-un mediu spitalicesc prietenos”.

