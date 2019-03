Firma de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnată să administreze clădirea de birouri One Victoriei Center (fosta Bucharest Corporate Center) din Bucureşti, centru de afaceri reprezentativ, situat în centrul de afaceri al Bucureștiului (Central Business District).

Ca urmare a acestei decizii, Cushman & Wakefield Echinox va avea atribuţii ȋn gestionarea activităţii de zi cu zi ȋn cadrul proiectului, printr-o echipă de specialişti atât on-site, cât şi la sediul central, coordonaţi de către Mihaela Petruescu, Head of Asset Services.

One Victoriei Center este o clădire situată la intersecţia străzilor Buzeşti şi Gheorghe Polizu din zona Piaţa Victoriei, cu o suprafaţă ȋnchiriabilă de aproximativ 12.000 de metri pătraţi distribuiţi pe parter şi 13 etaje supraterane, fiind unul dintre imobilele emblematice din centrul de business al Capitalei, fost sediu al unor companii precum Generali sau IBM. Imobilul, parte din portofoliul One United Properties a atras noi chiriaşi, precum BRD sau Food Panda.

Zona CBD ȋnregistra la finalului anului 2018 o rată de neocupare a spaţiilor de birouri de 4,6%, nivel sub media Bucureştiului, de 8,6%, fiind de-a lungul timpului una dintre zonele cu cele mai mici rate de disponibilitate de la nivelul Capitalei.

Alexandra Grigoraş, Leasing & Marketing Manager, One Office, divizia de birouri a One United Properties: ”Într-o piaţă a birourilor extrem de competitivă, calitatea serviciilor oferite chiriaşilor este un element care face din ce ȋn ce mai mult diferenţa ȋntre proiecte. One Victoriei Center este o clădire de calitate, situată ȋntr-o zonă privilegiată, ȋn apropierea celor mai importante noduri de transport ale oraşului, iar prin managementul Cushman & Wakefield Echinox suntem siguri că actualii şi viitorii noştri chiriaşi vor beneficia de o gamă de servicii pe măsură.”

Pentru Cushman & Wakefield Echinox, noul mandat coincide cu extinderea serviciilor oferite prin intermediul departamentului de administrare a proprietăţilor, care ȋşi schimbă denumirea din Property Management ȋn Asset Services.

Mihaela Petruescu, Head of Asset Services, Cushman & Wakefield Echinox: „Suntem mândri de extinderea portofoliului de proprietăţi pe care le administrăm cu un nou proiect de birouri, respectiv clădirea One Victoriei Center. Strategia noastră preȋntâmpină cerinţele, nevoile şi aşteptările proprietarilor şi chiriaşilor, ȋn egală măsură. Am regândit serviciile oferite, pentru că astăzi clienţii ȋşi doresc mai mult decât property management. Pentru a fi mai productivi, mai sănătoşi şi mai creativi, angajaţii au nevoie un spaţiu de lucru atractiv, ȋntr-o clădire de birouri ofertantă, cu programe de hospitality şi wellness, pe lângă sistemele tehnice performante, organizarea de evenimente sau realizarea de sondaje pentru identificarea nivelului de satisfacţie a chiriaşilor.”

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanţă imobiliară de top pe piaţa locală, activând ȋn toate segmentele pieţei imobiliare. Departamentul de Asset Management al companiei a inaugurat ȋn 2018 prima academie de training din industria de real estate, Drawing Business Value Academy, şi administrează ȋn prezent proiecte de retail şi birouri cu o suprafaţă ȋnchiriabilă de peste 160.000 de metri pătraţi ȋn Bucureşti şi alte oraşe.