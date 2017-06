În orice glumă există şi un sâmbure de adevăr, iar dacă am fi să dăm crezare ultimelor declaraţii ale lui Dani Oţil, atunci putem trage concluzia că matinalul nu prea are noroc în dragoste. Deşi este unul dintre cei mai răvniţi burlaci de la noi, prezentatorul a lăsat să se înţeleagă că după despărţirea de Mihaela Rădulescu, care l-a lăsat pentru paraşutistul austriac Felix Baumgartner, viaţa lui intimă a devenit una extrem de monotonă, potrivit click.ro.

După o discuţie referitoare la tradiţia de Sânzine conform căreia fetele îşi pun busuioc sub perne pentru a-şi visa ursitul, Dani a spus sec, mai în glumă, mai în serios, că el ar trebui să-şi pună altceva şi nu sub pernă. “Eu, la ce viaţă intimă intensă am în ultima perioadă, pot foarte bine să îmi pun naftalină. Şi nu o s-o pun sub pernă, o pun în chiloţi. Pentru molii!”, a mărturisit el râzând, conform sursei citate. Prezentatorul a explicat ulterior şi de ce a ajuns în această situaţie. “N-am timp nici de mine!”, a concluzionat Oţil.