Președintele Consiliului Județean Suceava, a anunțat astăzi că ediţia din acest a Festivalului de Artă Medievală „Ştefan cel Mare” a bătut recordul de participanţi. Aproape 23.000 de persoane au fost prezente la Cetatea de Scaun a Sucevei în perioada 17-20 august la cel mai mare eveniment medieval din ţară cu 10.300 mai multe faţă de ediţia de anul trecut. Gheorghe Flutur a arătat că la Cetatea de Scaun a Sucevei în cele patru zile de festival au fost tăiate 22.853 de bilete cu 82,5% mai multe faţă de 2016. El a subliniat că încasările la Muzeul Bucovinei s-au cifrat la 140.000 de lei. Flutur a catalogat drept un mare succes ediţia din acest a Festivalului Medieval, a XI-a, la care au participat 29 de trupe cu peste 400 de actori anunţând pentru 2018 anul Centenarului o ediţie mult mai tare. „Deja am discutat cu cei de la Muzeul Bucovinei ca pentru 2018 să aducem mai multe trupe străine. Şi-au anunţat deja intenţia de a participa trupe din Cehia, Polonia, Italia şi Bulgaria în afară de cele care au fost acum din Serbia, Ucraina şi Ungaria. Vom face o organizare pe trei piloni Suceava, Soroca şi Hotin. Anul viitor este Centenarul şi ne dorim să dăm o dimensiune mai mare Festivalului Medieval dar în primul rând Festivalului Ştefanian care va trebui să înceapă mult mai devreme. Avem tot anul evenimente începând cu data de 10 ianuarie lupta de la Podu Înalt, apoi pe 10 februarie 630 de ani de la atestarea Cetăţii de Scaun a Sucevei, după care avem mai multe evenimente legate de expoziţia „Ştefan cel Mare. Din istorie în veşnicie” şi de participarea ei la Iaşi, Bucureşti, Sibiu şi Alba Iulia. O să facem parteneriat cu Consiliul Raional Soroca şi cu Consiliul Regional Cernăuţi cu cei de la Hotin să organizăm în comun aceste evenimente”, a declarat Flutur. Gheorghe Flutur a ţinut să mulţumească Muzeului Bucovinei pentru implicarea în organizarea Festivalului Medieval şi în special directorului Emil Ursu, angajaţilor din Consiliul Judeţean dar şi celor de la Poliţia Locală, Poliţia Rutieră, Jandarmerie şi ISU care prin aportul lor au făcut ca festivalul să se desfăşoare fără evenimente nedorite.

