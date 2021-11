„Oaia neagră” revine de Black Friday la DIGI cu prețuri reduse cu 50% din valoarea abonamentului, timp de 12 luni consecutive;

În perioada 11 – 14 noiembrie 2021, clienții noi și existenți, persoane fizice, care contractează orice serviciu din portofoliul DIGI, beneficiază de reducerea de 50%;

Oferta este disponibilă online, pe ro și în magazinele DIGI.

DIGI anunță o ofertă de neratat de Black Friday, cu reduceri de 50% din prețul abonamentelor, timp de 12 luni consecutive, pentru clienții persoane fizice care contractează în cele patru zile de campanie un serviciu nou, activează o extraopțiune, efectuează un upgrade sau își portează numărul în rețeaua mobilă DIGI. De această ofertă pot beneficia atât clienții noi, cât și cei existenți și este disponibilă online, pe site-ul DIGI.ro și în magazinele DIGI. Pe site-ul DIGI.ro, „Oaia neagră”, personajul principal al campaniei, îi așteaptă pe clienții existenți și noi, din 11 noiembrie, începând cu ora 20:00, iar din 12 noiembrie, aceștia se vor putea prezenta fizic în magazinele DIGI. De asemenea, clienții existenți care optează pentru adăugarea unui serviciu sau a unei noi extraopțiuni ori aleg să-și facă un upgrade se pot loga în contul de client DIGI.ro, secțiunea „Serviciile mele” și în funcție de modificarea dorită pot adăuga servicii noi, extraopțiuni sau upgrade-uri. Totodată, cei care optează pentru o vizită într-unul dintre magazinele DIGI vor primi cele mai bune soluții de comunicații din partea reprezentanților de vânzări.

La portarea în rețeaua mobilă DIGI ai prețuri între 1 euro – 2,5 euro/lună (TVA inclus)

Clienții existenți sau noi care doresc un abonament avantajos de telefonie mobilă pot contracta unul sau mai multe pachete la jumătate de preț din valoarea inițială, pe durata campaniei de Black Friday. Astfel, prețul redus poate varia între 1 euro – 2,5 euro/lună, timp de 12 luni. Tipurile de abonamente sunt disponibile pentru consultare pe pagina DIGI.ro.

Spre exemplu, cu abonamentul DIGI Mobil Optim Nelimitat clienții beneficiază de minute nelimitate la nivel național, SMS-uri nelimitate în rețeaua DIGI, 3.000 de minute internaționale și date mobile nelimitate. Rețeaua mobilă DIGI are o acoperire de 99,5% din populația țării cu servicii în tehnologia 3G (2G + 4G în anumite zone) și de peste 98,1% din populație, la standarde 4G. De asemenea, în marile aglomerări urbane și în mai multe zone cu trafic intens (Valea Prahovei și litoralul românesc, zona Mamaia-Constanța), DIGI a început din 2019 dezvoltarea rețelei 5G.

Internet de mare viteză, Fiberlink 1000 Mbps, cu doar 20 lei/lună, TVA inclus

Oferte speciale pentru pachetele de televiziune și extraopțiuni pe măsură

La pachetele de televiziune digitală și analogică clienții primesc, de asemenea, reducere de 50% din valoarea abonamentului lunar, timp de 12 luni, dacă se abonează pe durata celor 4 zile de campanie. Prețurile lunare reduse, în funcție de configurația pachetului, sunt cuprinse între 13 lei și 15 lei (TVA inclus).

Pachetul de televiziune Digitală permite conectarea mai multor televizoare în rețea și oferă, pe lângă o calitate bună a imaginii și a sunetului, o selecție bogată de conținuturi disponibile în cele până la 180 de canale, dintre care 48 în format HD, precum și canalele TV proprii: Digi24, Digi World, Digi Life și Digi Animal World, Digi Sport 1, Digi Sport 2, Digi Sport 3, Digi Sport 4. În plus, clienții de televiziune pot adăuga una sau mai multe Extraopțiuni (4K, Film Now, HBO, Maxpak) pentru care vor plăti jumătate de preț, timp de un an. Extraopțiunile se pot recepționa doar dacă utilizatorul deține un echipament digital compatibil cu pachetul TV Digital. În funcție de televizor, se poate opta pentru un decodor sau pentru un modul CI+.

Mai multe informații despre oferta de Black Friday sunt disponibile aici.