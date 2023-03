Este una dintre cele mai iubite prezentatoare din România, iar de-a lungul a 30 de ani de carieră, Andreea Marin a reușit să ajungă în inimile multor oameni. Puțini știu însă ce s-a întâmplat și în inima sa, în tot acest timp, prin câte încercări cumplite a trecut pentru a deveni femeia puternică de astăzi, notează click.ro.

Nu a avut un început ușor, dimpotrivă, a fost crescută de tatăl său, după ce mama i-a murit pe când era doar un copil în vârstă de 9 ani. Toată durerea însă a canalizat-o în scopuri pure, iar astăzi este implicată în multe activități sociale și caritabile prin care reușește să aducă alinare celor care trec prin suferință.

Ei bine, drumul nu a fost ușor nici după ce a devenit o femeie de succes și a dobândit tot ce își poate dori cineva pentru că boala secolului, depresia, îi poate lovi chiar și pe cei care pot părea că au totul.

„Depresia este o boală! În primul rând, e o boală și nu o vină. Și cel care află că are depresie trebuie să înțeleagă asta, el nu e vinovat că are depresie. El este pur și simplu atins de o boală care se poate vindeca. Dar a încerca să te vindeci singur, mai cu seamă dacă ai ajuns într-un stadiu al bolii care te duce spre zone prea întunecate, îți duce mintea, sufletul, îți strici relațiile cu ceilalți, pentru că asta se întâmplă… Ai insomnii care devin pe termen lung și care te dărâmă pur și simplu. Nu mai poți să fii mamă bună, nu mai poți să fii soție bună, nu mai poți să fii colegă bună și așa mai departe. Toate lucrurile acestea nu se pot rezolva de unul singur.” a spus Andreea Marin la FRESH by UNICA, potrivit Unica.ro.

Vedeta a povestit cu sinceritate ca a fost atât de copleșită de ceea ce simțea încât toate gândurile și emoțiile au adus-o în pragul sinuciderii. Atunci nici măcar cei apropiați nu au mai putut-o ajuta.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/de-ce-boala-a-suferit-andreea-marin-a-fost-in-2252482.html