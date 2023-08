What’s UP pe numele său din buletin, Marius Ivancea, are planuri mari la 34 de ani! Colaborări cu Florin Salam și Adrian Minune, de ce nu, poate și cu Snoop Dogg. Dar până atunci a povestit pentru Click! Despre plăcerile lui vinovate și cum și-ar dori să arate femeia care să îl facă fericit!

Click: Când iei taxiul care este prima oprire pe care o faci?

What’s UP: Având în vedere că nu am carnet, sunt dependent de taxi, practic Dumnezeu mi-a dat piesa asta pentru că știa că nu o să am carnet niciodată, pentru că nu văd prea bine. De fiecare dată când iau taxiul primesc gluma asta: „Pot să te plimb pe unde vreau?”, și mereu trebuie să-i rog frumos să mă ducă acasă. Mă mai plimbă câteodată, alteori mă lasă acasă.

Click: Care este plăcerea ta vinovată?

What’s UP: Îmi place să pictez dar nu o fac des.

Click: Cum ar trebui să arate femeia care să te facă fericit? Ai un anumit standard?

What’s UP: Nu ar trebui să arate cumva, ar trebui să aibă sufletul blând și să fie înțelegătoare pentru că eu sunt un om foarte vulcanic și atunci când explodez, dacă comentează cineva în capul meu iau foc mai tare. Deci femeia perfectă pentru mine este aceea care mă înțelege când am gura mare pentru că pur și simplu nu zic din suflet ci doar mă pierd cu firea, dar în rest sunt un om foarte iubitor și foarte darnic, dau toată energia mea tuturor celor din jur și mai ales femeii cu care îmi împart viața.

Sursa foto: Facebook

